Farmu opustil PRVÝ súťažiaci: Na statok vôbec nemal ísť!

Farmu opustil prvý súťažiaci. (Zdroj: Tv Markíza)

Ak si súťažiaci 15. série markizáckej Farmy mysleli, že vedia do čoho idú, už po prvých dňoch pochopili, ako veľmi sa mýlili. Hneď v úvode ich totiž umelá inteligencia Alica informovala, že výhra 75 tisíc vôbec nie je istá. Konečná suma, ktorú víťaz získa, totiž záleží len od šikovnosti farmárov - môže byť vyššia, ale aj nižšia.

No šok nastal aj pri prvom vyraďovaní. Prvý duelant sa volil spomedzi sluhov, ako tomu bolo zvykom aj v predchádzajúcich sériách. No pri voľbe toho druhého už platili úplne iné prvidlá. Duelant Michal si svojho "súpera" mohol vybrať len zo svojej generácie alebo z tej najstaršej. Prostredná mala imunitu, nakoľko z nej pochádzal farmár týždňa.

Navyše Michalom zvolený súper nebol automaticky druhým duelantom. Pred konečným duelom totiž prebehol ešte súboj o záchranu, v ktorom sa proti sebe postavili "duelanti" a kolegovia z ich generácie, ktorých si povolali na pomoc. No tá z dvojíc, ktorá tento súboj prehrala, sa potom proti sebe postavila v dueli.

Dopadlo to teda napokon tak, že o svoj život na Farme bojovali Michal a Sofia z najmladšej generácie. A hoci si mnohí mysleli, že priebeh duelu bude jednoznačný, napokon to nebolo celkom tak. Prvé dve disciplíny vyhrala Sofia, no ďalšie dve Michal... Až tá posledná, pílenie, tak rozhodla o tom, kto v reality šou zotrvá a kto bude musieť ísť domov.

S výsledkom 3:2 vyhrala Sofia, a tak sa Michal musel s projektom rozlúčiť a ísť domov. Nahnuté to však mal od samého začiatku. Už po prvých minútach ho kolegovia z generácie označili za človeka, ktorý má ísť domov, a tak hrozilo, že sa na statok vôbec nedostane. Napokon šancu dostal, no v šou pobudol len 7 dní.

