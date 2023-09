Veľké ZMENY na markizáckej Farme: Režisér ZASIAHOL… Musel konať, TOTO by súťažiaci NEDALI!

Nová séria Farmy odštartovala. (Zdroj: Tv Markíza)

BRATISLAVA - Podmienky na markizáckej Farme sú pomerne drsné. Súťažiaci majú k dispozícii len základné veci, no a ak chcú niečo navyše, musia si to zaslúžiť alebo vybudovať. Táto séria nie je výnimkou. Keď hráči prišli na statok a videli, čo ich čaká, mali dosť. A to ešte netušili, že to mohlo byť oveľa horšie...

Keď si všímavý divák porovná zábery z prvej a druhe epizódy, môže vidieť, že na Farme prebehli zásadné zmeny. Tvorcovia šou totiž na statku prespali, aby si vyskúšali, čo čaká súťažiacich. „Keď showrunner Farmy Lukáš Kodoň videl pár dní pred štartom nakrúcania predpoveď počasia, rozhodol sa v nepriaznivom počasí prespať noc vonku v spacáku a skúsiť si podmienky, ktoré čakali farmárov," dozvedeli sme sa z Markízy.

Lukášova skúsenosť ho primela, aby na poslednú chvíľu novým farmárom vyšiel v ústrety. Noc, ktorú strávil vonku, bola všetko, len nie príjemná „Deň pred štartom nakrúcania, neďaleko odtiaľto, som na svojej chate spal pod holým nebom, aby som si skúsil aké podmienky budú musieť zažiť farmári a či sa to dá vydržať. O štvrtej ráno som sa zobudil úplne zmrznutý a aj preto sme sa rozhodli urobiť na poslednú chvíľu nejaké zmeny, aby na Farme vedeli vydržať aj tí, ktorí na drsnejšie podmienky nie sú zvyknutí," prezradil.

„Idea bola taká, že farmári nemali mať pripravený žiaden dom. Na svoje obydlie si mali ako jednu z prvých úloh upratať chlievy. No na poslednú chvíľu sme sa rozhodli, že jeden chliev im prestaviame my ešte pred príchodom. Urobili sme to predposlednú noc pred nakrúcaním. Bolo by to v pôvodnom pláne nádherné, keby bolo slnečné leto, ale určite to nie je ideálne v chladných a daždivých podmienkach. V noci malo byť 10 stupňov. Potrebovali sme ju preto prispôsobiť tak, aby sa na nej reálne dalo aj fungovať," hovorí Lukáš.

Dodáva, že ak by famárov nechali žiť v takýchto podmienkach, mohli by tým ohroziť ich zdravie.„Jedna vec je postaviť farmárov pred ťažké podmienky, ktoré treba zvládnuť, druhá je priamo ohroziť ich zdravie. Chceli sme krásnu, jednoduchú a romantickú Farmu, ale nakoniec to vyzerá tak, že to bude boj o prežitie," dodal režisér, ktorý sa napokon rozhodol, že spoločne s jeho tímom zateplia jeden chliev, do ktorého pridali slamu a jednu stranu zabednili, pod dom farmára týždňa potom ako izoláciu pridali seno.

(Zdroj: TV Markíza)

