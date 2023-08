Nikodým obeťou PODVODU: Vraj má na krku TRESTNÉ OZNÁMENIE... Namočili do toho aj NÁS!

Martin Nikodým upozornil fanúšikov, že sa stal obeťou podvodu. (Zdroj: Ján Zemiar)

Obľúbený slovenský moderátor aktuálne rieši veľkú nepríjemnosť. Niekto totiž zneužil jeho meno a tvár a vďaka tomu aktuálne z nič netušiacich Slovákov láka veľké peniaze. Po internete totiž začali kolovať články, ktoré pôsobia dôveryhodne, no ide o podvod. Svojich fanúšikov na to upozornil sám Nikodým na sociálnej sieti Instagram.

„Priatelia, chcem vás upozorniť na jeden podvod, ktorý sa ku mne dostal. Ak by ste niekde na internete narazili na článok: Slovenská banka žaluje Martina Nikodýma za jeho výroky v priamom prenose a v článku sa dozviete, ako som zarobil príšerné milióny na kryptomene, ale nechcem sa s vami podeliť o tú radu, ako môžete zarobiť aj vy... A dolu nasleduje pomerne zaujímavý návod, ako to môžete zarobiť. Nevkladajte do toho žiadne peniaze, neangažujte sa do toho nijakým spôsobom,“ uviedol Nikodým.

Fanúšikov upozorňuje, že ich to môže vyjsť draho: „Prídete o peniaze, je to podvod.“ Navyše, aby bol podvod čo najdôveryhodnejší, vo fejkových článkoch sú zneužité logá viacerých slovenských médií. Do podvodu sme nevedomky boli namočení aj my. A Nikodým nie je jediný, o kom takéto príspevky kolujú. V posledných týždňoch sa objavovali články napríklad aj o Petrovi Saganovi či Jankovi Koleníkovi.

„Takže prosím, kľudne si to prečítajte, ale je to úplná hlúposť... Ale je to podvod, podvod, podvod! Nikam neposielajte peniaze!“ dodal Nikodým. A my sa pridávame. Redakcia Topky.sk sa od spomínaných článkov dištancuje, ide o podfuk. Dávajte si pozor a nikde neposielajte peniaze, ani nevpisujte údaje zo svojej bankomatovej karty.