Nedávno žiarila v Let’s Dance, teraz zomrela: Nádory na mozgu!

BRATISLAVA - V tohtoročnom Let’s Dance rezonovala téma inakosti a v jeden večer si Markíza pozvala na priamy prenos ľudí, ktorí sú trochu iní, no nesmierne statoční. Jednou z nich bola Monika Nováková, ktorá bojovala s rakovinou krčka maternice. Bohužiaľ, nedávno sa jej objavili aj nádory na mozgu. A pomerne čerstvá stará mama svoj boj nezvládla...

Monika Nováková sa v polovici marca postavila na markizácky parket, aby svojou prítomnosťou podporila myšlienku inakosti, ktorú v Let’s Dance zosobňovala zrakovo hendikepovaná športovkyňa Henrieta Farkašová.

Monike napriek tomu, že chodila na gynekologické prehliadky, objavili rakovinu krčka maternice veľmi neskoro. A liečba nebola úspešná. „Chemoterapie mi vôbec nezabrali,” prezradila pre Topky.sk.

Začala preto podstupovať inú no veľmi nákladnú liečbu. Aj prostredníctvom nášho článku sme sa snažili Monike v týchto ťažkých chvíľach pomôcť a priblížiť jej príbeh ľuďom, ktorí si môžu dovoliť na liečbu jej prispieť.

Bohužiaľ, v máji smutne informovala, že zázraky sa nedejú. „Už mám nádory aj na mozgu,” zverila sa táto bojovníčka na sieti Facebook. Ďalším krokom bolo ožarovanie mozgu, aby sa nádory aspoň zmenšili a prestali tlačiť na nervové zakončenia.

V týchto dňoch však združenie Nie rakovine prinieslo smutnú správu o Monikinej smrti. „Naša statočná, naša drahá Monika Nováková, odišla,” objavilo sa na profile pacientskej organizácie.

Nechýbala ani výčitka smerom k lekárom, ktorí objavili nádor príliš neskoro: „Leť do svetla, Monička naša drahá – tam, kde už nič nebolí, kde nie sú lekári, čo si nevšimnú nádory, kde nie sú poisťovne, čo neplatia lieky... Tvoja smrť je nemou výčitkou tohto systému, ktorý by sme my naivné chceli opraviť.”