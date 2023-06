Pri TRAGÉDII v Strekove zasahoval aj Švajdov syn (29): Mrazivé slová o záchrane malej Sofie (†8)!

V nedeľu Slovenskom otriasla správa o tragickej dopravnej nehode, pri ktorej zomrela mladá rodina. Vo vozidle, ktoré havarovalo medzi Pribetou (okr. Komárno) a Strekovom (okr. Nové Zámky), sa nachádzala tehotná Eva, jej manžel Marek a ich dcéra Prea Sofia. Bohužiaľ, ani jedného z nich sa privolaným záchranným zložkám zachrániť nepodarilo.

Ako uvádza cas.sk, pri nehode zasahoval aj syn markizáckeho moderátora Patrika Švajdu. Patrik Švajda mladší je totiž hasičom. Ako sám priznal, išlo o jeden z najťažších zásahov, ktoré doposiaľ absolvoval. Najmä z emočnej stránky. „Bola to nehoda, ktorá bola špecifická v tom, že tam boli maloletí, bola tam celá rodina a to vždy naberá ešte väčšiu vážnosť. Vždy je to ťažké, ale toto bolo horšie,“ priznal Švajda.

Zdroj: Facebook/Polícia - Nitriansky kraj

Zdroj: Facebook/Polícia - Nitriansky kraj

Veliteľ zásahu opísal, ako sa snažili malej Sofinke pomôcť. „Prišli sme k autu, kde bola maloletá, vystrihli sme ju najskôr z pása, vybrali z auta von a začali s resuscitáciou,“ priblížil Oliver Daniš. O chvíľu prišla aj záchranka, ktorá sa všemožne snažila dievčatko zachrániť. Oživiť sa ju však už nepodarilo. „My sme pri oživovaní asistovali do konca. Vždy sú to hrozné situácie, o to ťažšie, ak sú tam deti, ako aj teraz. Musíme to však brať profesionálne, na nás to doľahne vždy až potom, keď je po všetkom,“ priznal veliteľ.

„V tej chvíli, keď prídeme, je to rýchle, snažíme sa spraviť všetko, čo máme, aby sa zachránilo, čo sa dá, a snažíme sa nenosiť si tie ťažké veci domov a vyspať sa. Určite nad tým porozmýšľame, ale nemôžeme ísť úplne do hĺbky, lebo naša práca veľakrát obnáša takéto veci. Nedá sa na to pripraviť, nacvičiť, naberáme to skúsenosťami a tým, že to zažijeme. Naučiť sa to nedá, to je môj názor, niekto príde, zažije to raz, druhý raz, musí sa naučiť s tým žiť, je to naša práca,“ vysvetlil Švajda.