Tragédia, pri ktorej zomreli manželia aj s dcérkou: Prehovoril veliteľ zásahu! Na takéto niečo sa nedá pripraviť, tvrdí

Archívne video: Autentické zábery nehody v Zemianskych Kostoľanoch

Po nehode ratovali mladú rodinku záchranári aj hasiči. Osemročnú Preau Sofiu sa pokúšali oživiť priamo na mieste. Žiaľ, tento boj napriek veľkej snahe, prehrali. „Táto nehoda bola svojím charakterom špecifická, čo sa týka bilancie zranených. Samozrejme, aj v nás zanechala nejakú stopu. Na takéto niečo sa nedá pripraviť. Každý z nás má deti, pripraviť sa nedá na žiadnu udalosť, vždy sa spoliehame sami na seba a na kolektív, v ktorom pracujeme, a následky udalosti si dokážeme spracovať alebo vysporiadať medzi sebou,“ povedal pre Nový čas veliteľ zásahu Oliver Daniš.

Galéria fotiek () Zdroj: Facebook/Polícia - Nitriansky kraj

Nedeľňajšia tragédia ich neprekvapila náročnosťou, ale svojou osobitosťou. „Za môjho pôsobenia v zbore to bola prvá takáto nehoda, kde boli deti takto zranené. Ale tých tragických nehôd je v poslednej dobe viac, nie však až takýchto,“ priznal.

Potom, ako prišli na miesto zásahu, začal sa boj o záchranu 8-ročného dievčatka. „Prišli sme k autu, kde bola maloletá, vystrihli sme ju najskôr z pása, vybrali z auta von a začali s resuscitáciou,“ spomína na ťažké chvíle. Krátko na to prišla aj záchranka, všetci robili čo mohli. Žiaľ, Preau Sofiu sa im zachrániť nepodarilo. „My sme pri oživovaní asistovali až do konca. Vždy sú to hrozné situácie, o to ťažšie je, ak sú tam deti, ako aj teraz. Musíme to však brať profesionálne, na nás to doľahne vždy až potom, keď je po všetkom,“ uviedol veliteľ zásahu.

Galéria fotiek () Eva a Marek čakali ďalšie dieťa.

Zdroj: FB/E.K.

Na mieste tragédie bol aj syn markízackeho moderátora Patrik Švajda ml. „Bola to nehoda, ktorá bola špecifická v tom, že tam boli maloletí, bola tam celá rodina a to vždy naberá ešte väčšiu vážnosť. Vždy je to ťažké, ale toto bolo horšie. V tej chvíli, keď prídeme, je to rýchle, snažíme sa spraviť všetko, čo máme, aby sa zachránilo, čo sa dá, a snažíme sa nenosiť si tie ťažké veci domov a vyspať sa. Určite nad tým porozmýšľame, ale nemôžeme ísť úplne do hĺbky, lebo naša práca veľakrát obnáša takéto veci. Nedá sa na to pripraviť, nacvičiť, naberáme to skúsenosťami a tým, že to zažijeme. Naučiť sa to nedá, to je môj názor, niekto príde, zažije to raz, druhý raz, musí sa naučiť s tým žiť, je to naša práca,“ povedal pre denník.

Galéria fotiek () Zdroj: Facebook/Polícia - Nitriansky kraj

Nehoda sa stala v nedeľu popoludní. "37-ročný vodič vozidla Hyundai i30 z doposiaľ nezistených príčin, medzi obcami Strekov a Pribeta, pravdepodobne prešiel do protismeru, kde došlo k zrážke s vozidlom Volvo XC 90. V Hyundai sa smrteľne zranil vodič, 31-ročná spolujazdkyňa a 8-ročné dievčatko. Z osádky tohto auta zrážku prežil len ročný chlapček, ktorý bol prevezený do nemocnice," uviedla polícia.

V druhom aute sedeli 55-ročný vodič a jeho 65-ročná spolujazdkyňa. Obaja boli prevezení do nemocnice s ľahšími zraneniami. "Vodič a spolujazdec vo Volve sa zranili ľahšie. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina tejto tragickej dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania," dodala polícia.