Na Slovensko prichádza LEGENDA: Leon HENDRIX vzdáva hold zosnulému bratovi Jimimu... Vidieť to môžete aj vy!

PEZINOK/TRENČÍN - Meno Jimi Hendrix je v hudobnom svete legendárnym pojmom a zostane to tak už navždy. Svetoznámeho gitaristu, skladateľa, ale aj speváka, ktorý zomrel v roku 1970, netreba nikomu predstavovať. Ikonický umelec má na svojom konte obrovské množstvo hitov, no a tie sa opäť rozoznejú a tentokrát aj na Slovensku. A to vďaka jeho bratovi Leonovi Hendrixovi, ktorý sem prichádza v rámci turné "In the name of Jimi". Toto skrátka musíte počuť, vidieť a zažiť!