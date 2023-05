Kormúthovej časté návštevy lekára: Stres z desivej diagnózy... Zomrela na ňu jej babička!

BRATISLAVA - Bývalá moderátorka Kristína Kormúthová je známa tým, že nezanedbáva starostlivosť o svoju vizáž. Rovnako však dbá aj o svoje zdravie. Najmä v jednej oblasti má pre to naozaj smutný dôvod. Má stres z diagnózy, na ktorú zomrela jej stará mama.

Kristína Kormúthová je pomerne častou návštevníčkou istej kliniky. Okrem starostlivosti o tvár a drobných kozmetických vylepšení je však dôvodom aj jej zdravie. Aktuálne si bola dať skontrolovať znamienka.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram KK

Pre Kristínu ide doslova o povinnosť, má totiž opodstatnené obavy. „Bolo to nevyhnutné. Písala som, že hneď vysvetlím, prečo tak často chodím na tieto vyšetrenia dermatoskopom. Je to preto, že babička zomrela na rakovinu kože a ja som presne ten istý fototyp, takú istú kožu mám, takže dávam si na to obrovský pozor,” povedala smutným hlasom podnikateľka.

Bohužiaľ, jej stará mama kedysi k takejto prevencii prístup nemala. „Vtedy tie možnosti neboli také, dnes už našťastie sú, takže preto tak často. A mám z toho tak trochu stres. Priznám sa, že keď viete tú diagnózu, tak sa snažíte chrániť,” prezradila brunetka, ktorá v blízkom čase podstúpi vyoperovanie problematického znamienka. „Aj teraz ma čaká jedno znamienko, ktoré budeme musieť dať vyrezať a musí ísť na histológiu,” uviedla na sieti Instagram.

A rovno všetkých vyzvala, aby prevenciu naozaj nepodceňovali. „Tým chcem povedať, dajte sa skontrolovať, ak sa vám niečo nezdá, ak máte nejaký výrastok, treba to dať preč, pretože sa to môže rozšíriť a niekedy býva už dosť neskoro, ako pani doktorka povedala,” vyhlásila vážnym hlasom.