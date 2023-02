Partlovej spomienka na mŕtvu mamu: Šialené, aká podoba!

Mama herečky Mirky Partlovej odišla na večnosť po boji s rakovinou. Známa blondínka mala vtedy len 25 rokov a jej odchod prežívala naozaj ťažko.

Rozlúčiť sa s ňou stihla v poslednej chvíli. Po predstavení mala zlý pocit a rozhodla sa, že napriek neskorému času sa k mamine v nemocnici dostane stoj čo stoj. „Tú noc, čo som bola za ňou, už neprežila a ráno zomrela. Smrť bola pre maminu vyslobodením, pretože posledné mesiace boli naozaj strašné,“ uviedla v minulosti pre Nový čas.

Aj preto dnes všetkých vyzýva, aby nestrácali kontakt so svojimi rodičmi. Na svoju zosnulú mamu si v týchto dňoch zaspomínala kolážou, v ktorej spojila ich tváre do jednej. „Za toto by si ma asi uškrtila, ale prišlo mi to šialené,” napísala Mirka, čím evidentne myslela ich úžasnú podobu. Hoci farba vlasov sa líši, mamina by ju jednoducho nezaprela. Takto má herečka tú najživšiu spomienku na milovanú osobu rovno pred sebou hneď pri rannom pohľade do zrkadla...