Slovenská herečka a známy markizák už netvoria pár: ROZCHOD po 3 mesiacoch!

PRAHA - Pred tromi mesiacmi pribudol do šoubiznisu ďalší pár. Život nečakane spojil dokopy slovenskú herečku a známeho markizáka. Nikto však ani len netušil, že im to spolu nevyšlo a teraz nečakane oznámili, že sú už dlhšie rozídení!

Radka Pavlovčinová, sestra speváka Adama Pavlovčina, už dlhé roky pôsobí v Česku. Niet divu, že si tam našla pred tromi mesiacmi aj svojho nového priateľa. Do oka jej padol súťažiaci prvej série Survivor Adam Raiter. Ten sa zviditeľnil v českom šoubiznise vzťahom s Agátou Hanychovou.

V novembri minulého roku na sociálnych sieťach oznámili začiatok svojho vzťahu. „Nikdy by som neveril, ako môže byť ťažké nemôcť priznať, že máš niekoho rád, pretože nevieš, ako to dopadne,” vyjadril sa Adam v tom čase. Navštevovali spolu aj rôzne prominentné akcie a všetko vyzeralo byť medzi nimi v úplnom poriadku.

No, ale opak je pravdou. Slovenská herečka a markizák išli od seba. K rozchodu sa priznal najprv Adam. „Je nám to strašne ľúto, snažili sme sa, ale niekedy je ťažké spojiť dva svety a dokonca aj medzi dvoma ľuďmi, ktorí majú v sebe taký oheň, aký máme s Radkou. Máme a budeme sa navzájom milovať, ale naše cesty sa rozišli. Je to určité zlyhanie. Ale keď nemôžete, je lepšie ísť ďalej. Som si istý, že budeme obaja šťastní a pôjdeme ďalej. S Radkou sme v poriadku, určite budeme v kontakte, budeme radi, že sa budeme mať navzájom. Je nám to ľúto,” vyjadril sa.

„Dlžíme vám oznam, že už netvoríme pár nejakú dobu,” neskôr sa k jeho vyjadreniu pridala aj Radka, ktorú síce najprv zaskočilo, že jej bývalý priateľ vyšiel s touto informáciou von, ale nič iné jej nezostávalo, len jeho slová potvrdiť. Aj keď sama priznala, že sa o svojom súkromí verejne nerada rozpráva, ich vzťah verejným bol, a tak si aj fanúšikovia zaslúžia vedieť pravdu.

Potvrdila aj to, že sa rozišli v dobrom a budú ďalej fungovať ako priatelia. Ich spoločný psík, ktorého si počas vzťahu zaobstarali, nakoniec ostane u Adama a bude mať len jeden domov. Radka verí v to, že si pre nich oboch život pripraví niečo krajšie a lepšie.