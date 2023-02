Miliónové DEDIČSTVO po Jiřine Jiráskovej (†81): Rodina nedostala nič... Všetko zdedila TÁTO OSOBA!

Galéria fotiek (1) Jiřina Jirásková

PRAHA - Legendárna česká herečka Jiřina Jirásková by v piatok 17. februára oslávila svoje 91. narodeniny. Osud to však pred 10 rokmi zariadil inak - 7. januára 2013, vo veku 81 rokov zomrela. Po umelkyni zostal obrovský majetok, ktorý, prekvapivo, nezdedil nikto z jej rodiny. Všetko pripadlo opatrovateľke Jane Svítivej (67). No a tá ho celý rozpredala!