Orviskej šok a zdesenie: Držala syna za ruku a zrazu...!

Jojkárka Alexandra Orviská v týchto dňoch zdieľala na sociálnej sieti video malého dieťaťa, ktoré sa počas prechádzky postavilo na poklop kanála. A zrazu sa do neho prepadlo! Našťastie sa ho podarilo pomerne rýchlo vytiahnuť.

Brunetka však šokovala svojím komentárom. Ocitla sa totiž vo veľmi podobnej situácii. Aj pod jej synom sa takto preklopil kryt kanála. „Presne toto isté sa mi stalo s Jonatánom, len ja som ho držala za ruku, našťastie!” prezradila. Niet ale žiadnych pochýb, že v tom momente jej zamrelo srdce a ďalšie chvíle zdesenia a strachu prežila, keď si naplno uvedomila, čo sa mohlo stať, keby malého za ruku nedržala.

Galéria fotiek (2) Alexandra Orviská so synom Jonatánom a s dcérkou herečky Natálie Germáni Zunou

Zdroj: Ramon Leško

Je teda pochopiteľné, že má ťažké srdce na kompetentných, ktorí by mali zabezpečiť, aby sa takéto niečo nedialo. „Nechápem, ako to môžu takto nebezpečne nechať,” vyhlásila Alexandra. Mnohé matky jej dávajú bez pochýb za pravdu. A je jasné, že v takej situácii by sa nechcel ocitnúť ani nikto dospelý...