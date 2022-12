Známe krásky to roztočili na vianočných nákupoch: Jedna si strážila feši frajera a druhá... Prečo ho stále TAJÍ?!

BRATISLAVA - Vianoce sú už pomaly, ale isto za rohom, no a ak by ste si to náhodou uvedomili až teraz, stačí nabehnúť do jedného z nákupných centier, ktoré sviatočnou atmosférou doslova dýcha. V bratislavskom Nivy centre sme to na nákupoch roztočili spoločne s herečkou a speváčkou Lerou a jej kamarátkou, influencerkou Božkou Candrákovou!

Pôvabné dievčatá si s nami vyskúšali typický vianočný zhon v obchodoch a veru, mali čo robiť hneď od začiatku. Keďže Lenka je mamičkou polročnej dcérky Rianky a malej princeznej sa nákupná horúčka príliš nepozdávala, bolo potrebné vymyslieť "plán B". Tu však šikovne zakročil fešák Martin, partner Božky Candrákovej, ktorý sa o Rianku s láskou postaral. Spoločne s pôvabnou blondínkou sú totiž krstnými rodičmi Lerinej dcéry.

Kým Lera pripravovala malú Rianku na čas strávený s krstným, Božka s Martinom na kávičke v Cafepointe zatiaľ pripravovala cez apku Ahoj Nivy! nákupnú stratégiu. Všetko pripravené, babská jazda môže začať! Prvou úlohou bol výber drobností a oblečenia pre bábätko. Dievčatá nakoniec skončili v Lindexe, aj keď výber nebol vôbec ľahký, keďže na Nivách je možností neúrekom. Lenka už predtým stihla kúpiť dcérke leporelo v Martinuse s parádnou detskou zónou a potom spoločne s pyšnou krstnou mamou nabehli do obchodov s oblečením, kde našli nielen rozkošné kúsky pre najmenších. Ako to už pri ženách býva, dopriali aj sebe.

Cestou do obchodu so spoločenskými odevmi stretli kočíkujúceho Martina, ktorého rovno "zhabali" a zatiahli do butiku Ozeta, ktorý už dávno nešije len pánske obleky. Keďže do šatníka si toho navyberali už dosť, ich ďalšie kroky viedli do štýlového obchodu s barefoot topánkami PLAN BE, kde si takmer nedokázali vybrať. Tu rozhodne nemuseli robiť žiaden kompromis medzi štýlovou obuvou a pohodlím. Svoju dvojhodinovú nákupnú jazdu skončili doslova voňavo - v obchodíku Yankee Candle s obrovským výberom podmanivých vonných sviečok.

Na záver si uťahané krásky dopriali manikúru, no a potom sme konečne dostali možnosť ich vyspovedať. „Mne sa veľmi páčilo! Nakúpili sme dobre, rýchlo a veľmi komfortne. Za mňa veľká spokojnosť," povedala pre Topky.sk Lera, ktorú však zaujalo aj čosi celkom iné.

A mamičky, ktoré sa radi túlajú po nákupných centrách, zajasajú! „Musím povedať za všetky dojčiace ženy, že je nevyhnutné, aby v takýchto centrách boli komfortné prebaľovacie strediská a tu je to perfektne vybavené. Ja som bola taká prekvapená! Dopriali sme si a vybavili všetko a teda skvele som sa tu mohla postarať aj o svoje bábätko," rozrapotala sa nadšená speváčka.

„Som veľmi rada, že sme išli práve sem. Že som objavila Nivy aj tú ich praktickú aplikáciu. Je tu toľko obchodov... Som milo prekvapená a šťastná, že mám presne všetko to, čo som potrebovala," povedala nám Božka, ktorá sa rozhovorila aj o svojom partnerovi Maťovi. Vidieť takého fešáka s kočíkom je totiž bezpochyby veľkým lákadlom aj pre iné ženy, hoci tá jeho je tou najkrajšou. A že sa za ním poriadne obzerali!

Obe dievčatá sme teda okrem nákupov vyspovedali aj o ich súkromných životoch, hoci si ich prísne strážia. Lera nám vysvetlila, prečo stále tají, kto je otcom jej dcérky a Božka... no, jej Martin by sa mal mať veru na pozore! Viac sa dozviete v našom video-rozhovore vyššie.

Pozývame všetkých, ktorí sa chcú pred Štedrým dňom dokonale vianočne naladiť, dať si pohár vínka a nakúpiť darčeky, ktoré ešte nestihli, tento víkend na Nivy. Od 16. do 18. decembra na vás čaká vianočný swap oblečenia, SAShE trh, worshopy aj koncert Bratislava Hot Serenades. Viac informácií o programe, vianočných zľavách, obchodoch a službách nájdete na https://nivy.com/.

