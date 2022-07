Obrovský úspech Nely Pociskovej a jej MLADÉHO ZAJAČIKA: Ich horúce VIDEO valcuje internet!

Nová pieseň Nely Pociskovej, ktorú naspievala s hosťujúcim Yaelom, je príbehom, ktorý sa vo vzťahoch mužov a žien odohráva neustále a každý sa s ním už v nejakej podobe stretol – láska staršej ženy k mladšiemu mužovi.

„To, že sa staršia baba zamiluje do “zajačika”, sa deje už bežne a všade okolo nás. Aj nám pribúdajú roky, tak sme skúsili zistiť, čo to spôsobuje. Silné iskrenie, ktorým to vždy začína, sme chceli dostať aj do skladby, a preto sme sa rozhodli na spoluprácu osloviť niekoho z mladých spevákov. Úplne náhodou som sa v tom čase stretla na jednom nakrúcaní s Yaelom, ktorého tvorbu poznám, zoznámili sme sa, hneď sme si “sadli” a bolo rozhodnuté. Yaelovi sa skladba zapáčila, súhlasil so spoluprácou, prišiel do štúdia a za hodinu a pol všetko napísal, nahral a dodal tomu presne to, čo sme tam potrebovali,” hovorí Nela o vzniku skladby.

Konečnú podobu hudobne a textársky s producentom Andrejom Hruškom dopracovali Matej Mikloš a Zuzana Mikulcová a nakoniec do nej doplnil text a hudobnú linku svojho partu Matúš Kolárovský známy ako Yael.

Letnú náladu a tanečný nádych skladby vo videoklipe umocňuje tanec, ktorý sa podľa Nely videa priam pýtal. „Miňo Kereš okamžite súhlasil, že do toho ide s nami, dali sme zopár tréningov s tanečníkmi z KRS Movement a choreografkou Luckou Vašíkovou. A hoci sa všeličo udialo, ochorela nám Lucka a dosť vecí sa na poslednú chvíľu menilo, tak sa nám nakoniec všetko podarilo podľa predstáv,“ prezradila. Všetci fanúšikovia dobrej letnej hudby sa o tom môžu presvedčiť na Nelinom YouTube kanáli a samozrejme aj na Instagrame.

Aktuálny letný hit je ďalšou skladbou z pripravovaného albumu, z ktorého už Nela Pocisková predstavila skladby Bez teba, Prvá, posledná, Nie som tá a Jeden šansón o dvoch umývadlách. Pripravujú sa a nahrávajú aj ďalšie novinky, ktoré chce Nela Pocisková zverejniť ešte pred vydaním nového albumu, na ktorom fanúšikom ponúkne širokú škálu svojich obľúbených hudobných žánrov.