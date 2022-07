Kollárova mamička čoskoro porodí: V dojčení má už dávno jasno… TOTO odkázala “SPROSTÝM PIXLÁM”!

Sympatická brunetka by sa mala stať dvojnásobnou mamičkou už v najbližších dňoch. Svoje rastúce bruško naposledy ukázala pred vyše týždňom na galavečere Slovenka roka, kam prišla v spoločnosti najznámejšieho slovenského multiotecka.

Hoci je Barbora ohľadom súkromia, a teda aj tehotenstva a Borisa Kollára, na slovo skúpa, nedávno sa predsa len vyjadrila k pomerne citlivej téme. A síce dojčeniu. To je pre väčšinu žien naozaj intímnou záležitosťou. Zároveň nie je žiadnym tajomstvom, že na mamičky je miestami vyvíjaný nadmerný tlak, keďže materské mlieko sa považuje za tú najlepšiu výživu pre bábätká.

Ibaže nie všetkým ženám je dopriate, aby mohli dojčiť, iné to zasa pre rôzne osobné dôvody skrátka robiť nechcú. No a to, že k dojčeniu sa dnes ľudia radi vyjadrujú a na ženy vyvíjajú neustály nátlak, hoci ich do ich súkromia nič nie je, lezie na nervy aj Barbore. Tá zazdieľala video o dojčení, kde sa na spomínaný nátlak a nevyžiadané rady sťažuje aj známa česká youtuberka.

„Toto by si mala vypočuť každá sprostá pixla, ktorá si dovolí komentovať túto tému. Ja som ešte ani neporodila a už som zažila komenty typu: Ale dúfam, že budeš kojiť... To mi sľúb, že budeš... To je to najlepšie... No minimálne rok by si mala...,” rozhorčila sa na sociálnej sieti Barbora.

„Ja by som si to v živote nedovolila a fakt ma to už serie, čo si ženy a častokrát kamarátky dovolia komentovať,” napísala v príspevku Richterová. „Moje dieťa, moja vec, či budem, alebo nebudem, alebo koľko budem! Moja vec! A nevyžiadané rady, to je ďalšia kapitola. To je jedna katastrofa,” dodala budúca dvojnásobná mamička, ktorá je zjavne zástankyňou názoru, že každý by sa mal radšej starať sám o seba.