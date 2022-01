Slovenská kráska strávila Silvester na UKRAJINE: Ako zo socialistického múzea... Nikam ich nepustili!

So Soňou sme sa rozprávali krátko pred Vianocami. Pamätný Silvester, na ktorý nezabudne, strávila modelka na Ukrajine. „Vtedy som extrémne veľa pracovala. Za tri mesiace som obehala asi desať krajín a keď sa ma potom kamaráti pýtali, čo by som teda chcela robiť na Silvestra, tak som im povedala, že by som chcela ísť niekde, kde sa nič nedeje a je tam úplný kľud. Niekam, kde nie sú žiadne veľké oslavy a milión ľudí,” vysvetlila nám, prečo sa vydali práve na Ukrajinu.

No a očakávania sa veruže naplnili! Nedialo sa tam naozaj nič. „Všetko bolo zatvorené. My sme si mysleli, že niečo bude otvorené, ale zostali sme vonku, pretože nás vôbec nikam nechceli vpustiť, Všade boli iba uzatvorené spoločnosti. Ale bolo to ako výlet do minulosti. Bol to pre mňa obrovský zážitok, akoby sa človek vrátil 30 rokov v čase,” opísala nám a tento zážitok prirovnala k návšteve socialistického múzea.

Prečo sa jej to takto zdalo a ako to celé dopadlo, sa dozviete vo videu vyššie. V rozhovore nám opísala aj najkrajšie sviatky, aké zažila v Mexiku. Majú tam totiž zvyk, aký sa nikde inde nevidí a o krajšej tradícii ste ešte zaručene nepočuli!

Tieto sviatky sú posledné, ktoré Sonička a jej partner Erik strávia vo dvojici. Do rodiny už onedlho pribudne vytúžená dcérka. Zdroj: Ján Zemiar