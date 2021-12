Špeciálne Vianoce slovenskej krásky: Úplne NETRADIČNÉ menu a... TOTO fakt dostala od ocina?!

BRATISLAVA - Kapustnica, ryba, zemiakový šalát, ale napríklad aj šošovicová polievka. To sú chuťovky, ktoré nemôžu chýbať na štedrovečernom stole žiadnej slovenskej rodiny. Svoje menu si potom ešte každý prispôsobuje tomu, čo je typické pre daný región či rodinu. Na sviatočnom tanieri modelky Soni Štefkovej by ste však klasické chuťovky čakali márne. Prezradíme vám, ako vyzerajú Vianoce u pôvabnej budúcej mamičky!

Usmievavá kráska nás pred Vianocami privítala v byte, do ktorého už onedlho pribudne najmenší člen rodiny. Sonička sa stane mamou dcérky Lily, na ktorú sa s partnerom Erikom už nesmierne tešia. Zaľúbenci teda strávia posledné Vianoce ako dvojica. s malým pokladom v brušku. Počas príprav na príchod bábätka si na nás modelka našla čas, aby nám v rozhovore prezradila, ako plánujú tráviť tohtoročné sviatky.

A veru, nie sú úplne typické. Minimálne, čo sa štedrovečernej večere týka. Keďže Soňa ani jej sestra neholdujú mäsu, ich rodinné menu je polovegetariánske. „Máme kapustnicu, klasickú aj vegánsku verziu. Včera od priateľa som sa dozvedela, že nie je úplne typické mať slepačiu polievku. A my teda z tofu, voláme to tofu á la slepačia... Ale teda priateľ povedal, že to nie je bežné, že to máme asi nejaký myjavský zvyk,” povedala pre Topky.sk s úsmevom tmavovláska.

Zo Soničky sa už onedlho stane mamina Zdroj: Ján Zemiar

Nejedáva ani typickú rybu. „K šalátu mávam nejakú náhradu ryby. Sestra žije v Prahe, no a odtiaľ nosí nejakú náhradu, ktorá je z rias a naozaj to vonia a aj chutí ako ryba,” prekvapila nás budúca mamina, ktorá deň pred našou návštevou stihla postaviť aj vianočný stromček, no ostatné veci riešia za pochodu a na poslednú chvíľu. „Ja som v tomto príšerná, takže sa budem spoliehať na kuriérske služby. Ale už viem, čo komu, tak to len objednať,” vysvetlila nám.

No a keď už sme boli pri darčekoch, Soňa nám prezradila, aké najkurióznejšie veci si našla pod stromčekom. Špecialistom na nečakané a vtipné darčeky je vraj jej ocino. Čo všetko u od neho dostali a schuti sa na tom zasmiali, sa dozviete v našom videu vyššie!