Režisér (†70) Života na zámku po smrti: Vdova ho chce mať pri sebe, jeho popol rozsype… Fúha, netradičné miesto!

Minulý týždeň verejnosť obletela smutná správa o smrti Jaroslava Hanuša. Známy český režisér vo veku 70 rokov podľahol rakovine, s ktorou bojoval len niekoľko mesiacov. Vdova jeho odchod veľmi ťažko znáša, a tak telo svojho manžela mala až do kremácie vystavené doma... Vraj, aby sa s nim mohli prísť kamaráti rozlúčiť.

No ďaleko svojho milovaného nechce mať ani potom. A už má jasno v tom, čo urobí s jeho popolom - vraj bude rozptýlený na skalke pod kuchynským oknom. „Aby som na Jardu stále videla,“ povedala českému Blesku vdova Klára Gočárová. „Miesto, kde manžela rozptýlime, vymyslela naša dcéra. Taký najkrajší biely kameň bude Jardov, pri ňom bude krížik a tabuľka s nápisom Jaroslav Hanuš Šejk Rokytnický,“ ozrejmila svoje plány vdova.

No urobí tak až v máji, keď bude vonku teplo a všetko bude krásne rozkvitnuté. Usporiada zábavu s country hudbou, ktorú režisér miloval. „Každý dostane chlieb, palicu a opečie si špekáčik. Hanuš miloval špekáčiky, opekaním steakov opovrhoval. No a bude sa hrať a veseliť, presne tak, ako by to manžel chcel,“ prezradila Klára s tým, že ešte predtým, vo februári, sa za Hanuša chystá zádušná omša.

A tá bude tiež, prekvapivo, u nich doma. „Odohrá sa v našej obývacej izbe, alebo tiež v tzv. Filmovom klube v Čerčanoch. Bude ju slúžiť farár, ktorý nás oddával,“ má jasno Gočárová.