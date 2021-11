Známy Jojkár ukázal brata: FOTO Je to fešák a… Pozrite, ako sa na seba podobajú!

Moderátor Dodo Kuriľák s bratom Stanislavom.

Zdroj: Ján Zemiar

BRATISLAVA - V piatok večer sa v Bratislave konala módna prehliadka dizajnérky Janky Kuriľák. Šikovnú Slovenku prišiel do spoločnosti podporiť aj jej manžel Stanislav. No a ten je bratom moderátora z jojkárskych Ranných Novín Doda Kuriľáka. Je to veľký fešák a pozrite, ako sa na seba bratia podobajú!