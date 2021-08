Radikálna PREMENA: Z jojkárskej krásky je dnes... Ehm, veď vyzerá ako chlapec!

BRATISLAVA - Dlhá hriva je fuč! Simona Kollárová (29) svojho času skúšala šťastie v súťaži krásy, avšak mnohí Slováci si ju spájajú najmä s účinkovaním v úspešnom jojkárskom seriáli Nový život. Tam bol pre ňu typický výstredný imidž, v súkromí preferuje skôr prirodzenosť. Keď ale uvidíte, ako kráska vyzerá v súčasnosti, prekvapí vás to.

Farebné pery, strapaté vlasy, či piercing v nose! To boli poznávacie znamenia typické pre Leu v jojkárskom počine Nový život. Simona Kollárová, ktorá túto úlohu stvárnila, sa venuje tiež modelingu. A veru, pri pohľade na ňu nám mnohí dajú za pravdu, že je prirodzene krásna.

Zdroj: Instagram S.K.

Herečka nedávno prekvapila svojich priateľov a priaznivcov, keď si dala spraviť ofinu. V uplynulých dňoch však do kaderníckeho kresla zasadla opäť a tentokrát išlo ešte o radikálnejšiu zmenu. Blondínka totiž na Instagrame zverejnila fotku, ako v ruke drží svoj odstrihnutý cop. So šiltovkou na hlave a vo voľnej mikine éterickú krásku rozhodne nepripomínala.

Zdroj: Instagram

Ako sa nám podarilo zistiť, Simona momentálne nakrúca ďalší pripravovaný seriál pre Jojku. A ako neskôr aj sama priznala, práve nová pracovná príležitosť je za radikálnou zmenou jej imidž. „Nová rola, nové vlasy. Asi by som sa úplne dobrovoľne ku krátkemu strihu neodhodlala. Fascinuje ma však, ako dokáže zmena pomôcť pri hľadaní nového charakteru. Zmena akéhokoľvek druhu,” povedala k tomu Kollárová. Zároveň sa zamyslela nad tým, že zmeny majú vždy svoj význam. „Nemali by sme sa báť zmeniť to, na čo sme boli zvyknutí. Strach je náš najväčší nepriateľ,” dodala kráska.

Zdroj: Instagram

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}