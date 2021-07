Vážny stav zosnulého Ladislava Potměšila (†75): Rakovina, 4 operácie… Herec už nedokázal ani hovoriť!

PRAHA - Česko a Slovensko v pondelok predpoludním zasiahla správa o náhlej smrti českého herca Ladislava Potměšila (†75). Legendárny predstaviteľ majora Maisnera z filmovej trilógie Byl jednou jeden polda bojoval v posledných rokoch so zákernou rakovinou. Kvôli nej podstúpil 4 operácie a ukončil hereckú kariéru. Choroba však bola silnejšia... Ku koncu umelec už nedokázal ani hovoriť!

Smutná správa z Čiech: Zomrel major Maisner, herec Ladislav Potměšil (†75)!

Zákerná choroba naplno udrela v roku 2016. „Na bedrovej chrbtici bol na jednom stavci nádorček, metastáza, a to dal pán profesor Jan Štulík preč,“ prezradil v relácii 13. komnata v minulosti samotný Potměšil. Vtedy sa začal kolotoč operácií. Len kvôli nádoru musel podstúpiť dve a následne aj reoperáciu.

„To bolo jedno z najťažších období, čo som zažil,“ netajil herec, ktorý po zákroku musel byť 5 mesiacov pripútaný na lôžko. Potom sa len s ťažkosťou snažil pohybovať aspoň pomocou chodítka. „Odstraňoval sa celý stavec v kuse, v ktorom bol schovaný ten nádor. Začali sme teda zo zadného prístupu, odstránili sme zadnú časť stavca. A potom s odstupom sa robila operácia z predného prístupu,“ popísal zákrok Prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.

Ladislav Potměšil so svojou manželkou Jaroslavou Brouskovou. Zdroj: ČT

Po týchto dvoch zákrokoch bolo potrebné spraviť ďalšiu reoperáciu, pri ktorej sa musela upevniť náhrada stavca. „Tá onkologická radikalita bola na tom najvyššom stupni,“ prezradil lekár. Tým to však neskončilo... Keď sa už zdalo, že má všetky problémy za sebou, urobila sa mu na bruchu prietrž, a tak si na operačný stôl ľahol po štvrtý raz v priebehu jedného roka.

Ešte v septembri minulého roka, keď herec oslavoval 75. narodeniny, prial si, aby mu zdravie slúžilo. A zdalo sa, že z toho najhoršieho je už vonku. Dokonca sa pomocou chodítka pokúšal znova chodiť. O to väčším prekvapením pre mnohých bolo, keď sa na verejnosť dostala informácia o jeho náhlej smrti. No bohužiaľ, jeho najbližší to zrejme očakávali.

Herec Jiří Klem v roku 2019 natáčal reláciu 13. komnata. Zdroj: ČT

Ako prezradil jeden z jeho kamarátov, ku koncu už nedokázal ani hovoriť. „Často sme sa potom rozprávali a volali si. Potom už nemohol hovoriť, tak sme komunikovali s jeho ženou Jájou,“ prezradil herec Jiří Klem, ktorý s Potměšilom natáčal v roku 2019 reláciu 13. komnata. A to bol posledný rok, čo sa chcel stretávať so svojimi známymi, potom sa už osobnému kontaktu vyhýbal.

Chcel, aby si ho jeho priatelia pamätali v ako-takej sile. „Naposledy som ho videl pred dvomi rokmi, boli sme za ním s manželkou v nemocnici. Potom chcel, aby som si ho pamätal takého, aký bol,“ priznal herec Ota Jirák. Ladislav Potměšil zomrel v spánku v pondelok ráno v pražskej nemocnici. Česť jeho pamiatke!

Od roku 2019 sa Ladislav Potměšil vyhýbal stretnutiam so známymi. Zdroj: ČT