Christovej dcéra 3 mesiace po pôrode: Priznala zdravotné problémy!

BRATISLAVA - Odvtedy, ako sa z Ivany Christovej (50) stala babička a jej dcéra Daniela na svet priviedla dcérku Zoju, uplynuli tri mesiace. Pre mladú mamičku je to jej prvé dieťatko a tak, ako aj väčšina žien, i ona mala v úmysle dojčiť. Zdravotný stav jej to však nedoprial a najnovšie o tejto citlivej záležitosti prehovorila...

Stalo sa už akýmsi zvykom, že len čo sa ženy stanú matkami, mnohé z nich si myslia, že majú patent na rozum a taktiež aj právo kritizovať ďalšie mamičky, ktoré sa o svoje deti starajú inak, ako ony samé. Mimoriadne citlivou a často prepieranou témou je dojčenie.

Niektoré matky dojčiť chcú, iné nie a niektoré by aj chceli, no nie je im dopriate. Nedajboh sa stane, že žena zverejní fotku, ako svoje dieťatko kŕmi z fľašky... V tom momente sa pod záberom vyroja desiatky nevyžiadaných komentárov, pričom dámy, ktoré nedojčia, bez servítky pred ústami označujú ako krkavčie matky a vyčítajú im, že sa o svoje dieťa zle starajú. Lenže, ako sme spomínali, mnohé z nich sú na kŕmenie umelými mliekami vyslovene odkázané.

O tomto probléme najnovšie prehovorila aj Daniela Christová, pričom priznala, že ona sama dojčiť nemôže. „Za posledné dva mesiace som prečítala veľmi veľa článkov o kojení/nekojení. Z niektorých som bola fakt smutná a cítila som sa naozaj nanič. Počas tehotenstva som bola na 100% presvedčená o tom že kojiť budem, poznám všetky výhody a dokonca aj odporúčania WHO. Ale realita bola iná. Zdravotné komplikácie po pôrode, infúzie... A s tým spojená moja “neschopnosť” kojiť,” napísala otvorene na svojom Instagrame.

Daniela Christová prezradila, že kvôli zdravotným problémom nemôže dojčiť. Zdroj: Instagram D.CH.

Daniela Christová s dcérkou Zojou Zdroj: Instagram D.CH.

„Minule som natrafila na jeden obrázok známej Slovenky, kde jej muž kŕmil bábätko z fľašky. Pod fotkou bolo nespočetné množstvo nenávistných komentárov od žien, pritom ani nebolo jasné, či to mlieko je odstriekané, alebo zarobené,” skonštatovala mladá mamička, ktorú nepríjemné poznámky cudzích žien absolútne dorazili.

„V každom prípade to je jedno. Som presvedčená o tom, že každá jedna mama chce a robí pre svoje dieťa to najlepšie a tie dôvody prečo áno, alebo prečo nie veľakrát ani nepoznáme," odkázala všetkým dámam, ktoré majú potrebu miešať sa do materstva tých ostatných. A veru, má pravdu. Človek nikdy nevie, čo sa za podobnými vecami skrýva. V konečnom dôsledku takisto platí aj to, že je to osobná voľba každej ženy, pričom každá milujúca matka sa o svoje dieťa stará najlepšie, ako vie.