MEGA trapas na obrazovkách Markízy: 2 dni po sebe rovnaká predpoveď počasia... VIDEO!

BRATISLAVA - Azda každý divák mal doposiaľ dojem, že predpoveď počasia, ktorú televízie vysielajú po večernom spravodajstve, je hlásená naživo. No po sobotnom prešľape na Markíze je každému jasné, že to tak nie je. Modro-žltej televízii sa totiž podarilo dva dni po sebe odvysielať úplne rovnakú predpoveď!

Déjà vu! Presne tento pocit museli mať diváci Markízy, keď v sobotu sledovali večerné spravodajstvo. Televízii sa totiž podaril trapas, ktorý u nás nemá obdobu. Hoci sa program medzi 19- tou a 20-tou hodinou tvári ako živé vysielanie, dnes už je všetkým jasné, že minimálne predpoveď počasia ide zo záznamu.

VIDEO: Televízia Markíza odvysielala dva dni po sebe rovnakú predpoveď počasia

„Dnes sa oficiálne začala jar a priniesla opäť chladné počasie, s lokálnymi snehovými prehánkami. Ako bude zajtra a v budúcom týždni, povie Mirka v aktuálnej predpovedi,“ zahlásili v závere sobotných Televíznych novín Viktor Vincze a Zlatila Švajdová Puškárová. No potom prišlo niečo prekvapivé - namiesto aktuálneho Počasia sa totiž na obraz dostala predpoveď z piatka.

Diváci tak dva dni po sebe videli to isté zahlásenie s Mirkou Almásy. „Svätý Jozef s tvárou milou, lúči sa so zimou dlhou. 20-stupňové teploty sa zatiaľ predpokladajú až na prelome mesiacov. Dnes bolo chladno, na viacerých miestach sa objavili snehové prehánky, snežilo dokonca aj v Bratislave. Dobrý večer,“ hovorila v sobotu moderátorka.

To isté pritom hlásila aj v piatok, dokonca mala na sebe aj tie isté červené šaty. Je teda jednoznačné, že niekto omylom pustil do vysielania časť Počasia z predchádzajúceho dňa. Diváci Markízy sa tak v sobotu večer aktuálnu predpoveď na najbližšie dni nedozvedeli. No stali sa svedkami skutočne kuriózneho trapasu. Dôkaz si pozrite vo videu vyššie!

Markíza dokonca rovnaké Počasie nahrala aj dvakrát do archívu Voyo. Aj s piatkovým, aj so sobotným dátumom. Zdroj: Tv Markíza

