Dva roky od smrti legendárnej Včielky Maje (†88): Jej bezvládne telo našli až po dvoch dňoch!

VIDEO: Pripomeňte si zvučku rozprávky Včielka Maja v podaní legendárneho Karla Gotta

Správa o smrti Aťky Janouškovej zasiahla Česko a Slovensko v sobotu 9. marca 2019. No podľa informácií, ktoré sa na verejnosť dostali neskôr, herečka zomrela už vo štvrtok 7. marca. Nebohá umelkyňa tak ležala vo svojom byte celé 2 dni, kým ju našli. Podľa dostupných informácií, sa polícia do jej bytu musela vlámať.

Umelecký svet v smútku: Opustila nás herečka Aťka Janoušková, legendárny hlas Včielky Maje

No Aťke už pomoci nebolo. Privolaný súdny lekár v tej chvíli musel konštatovať smrť. Ako posledný s ňou bol v kontakte režisér a spisovateľ Lubomír Zemanec - telefonoval s ňou len chvíľu pred smrťou. Necítila sa vraj dobre. „Vo štvrtok popoludní dopoludnia poriadne chrapčala, poradil som jej čaj s majoránky, ktorý robievala moja babička. Aťke nechutil, povedala, že si ho spraví až v piatok,“ prezradil Lubomír.

Aťka Janoušková mala len 120 cm. Trpela nedostatkom rastového hormónu. Zdroj: Česká Televize / Jef Kratochvíl

To ešte herečka netušila, že čaj si už nikdy nespraví. Od prvého telefonátu sa pritom cítila lepšie. „Potom som jej volal večer okolo šiestej. Hlásila, že nemá teplotu, že je to lepšie,“ priznal Zemanec. No ďalšíkrát sa jej už nedovolal. „Poznal som dobre jej zvyky, chodila spať až po jedenástej, niekedy okolo polnoci. Keď som ju znova vytočil o 22:48, už mi telefón nezdvihla,“ spresnil režisér.

Umelec jej dokonca v ten deň ponúkal, že u nej pre istotu prespí, keď sa necíti dobre. No podľa patológa by Aťkinej smrti nezabránil. Bola to vraj otázka minút, či dokonca sekúnd. „Aťke puklo srdce. Predtým prekonala pľúcnu embóliu,“ prezradil Zemanec.