FOTO Hviezda markizáckej Tváre: 2 roky je mamou... Vážne môže hrať školáčku zo strednej?!

Mladá slovenská herečka Viktória Valúchová sa do povedomia verejnosti dostala ešte vďaka markizáckemu seriálu Búrlivé víno. Potom zahviezdila v šou Tvoja tvár znie povedome a krátko nato sa stala mamou. Viac ako 2 roky bola mimo ruchu slovenského šoubiznisu a naplno si užívala materskú dovolenku.

Teraz sa však opäť vracia na televízne obrazovky - konkrétne do jojkárskeho seriálu Nový život. A prekvapivo, hoci má už 25 a takmer 3 roky je mamou, na obrazovkách si zahrá študentku Bebu, ktorá začala randiť s gymnazistom Dežom (Filip Šebesta). No herečke by ste tínedžerský vek bez problémov uverili.

„Seriál Nový život som poznala a veľmi som sa osloveniu potešila, najmä preto, že som mala hrať s kamarátmi, ktorých poznám z vysokej školy. Bolo to veľmi príjemné stretnúť týchto ľudí po dlhšom čase. A to, že mi ponúkli hrať postavu stredoškoláčky ma neprekvapilo. Viem, že vyzerám veľmi mlado a málokto by mi tipoval môj ozajstný vek,“ priznala Viktória.

Herečka je mamou dvojročnej dcérky Margarétky, ktorú má s hereckým kolegom Samom Spišákom. No podľa jej vlastných slov nebol najmenší problém, keď odišla na natáčanie. „My už máme túto logistiku zvládnutú, nakoľko som po pôrode mala ešte posledný ročník na vysokej škole pred sebou. Po večeroch som teda musela hrávať v divadle, občas som aj niečo odtočila, dokonca sa mi podarilo točiť aj pre Netflix, čo bola pre mňa veľká skúsenosť,“ prezradila Viky.

Za všetko, podľa jej vlastných slov, môže ďakovať dcérke, ktorá bola od narodenia bezproblémová. „Práve kvôli tomu som si občas mohla dovoliť odskočiť na pľac, mala som to ako takú psychohygienu,“ priznala mladá herečka. Jej prvé scény v seriáli Nový život si pozriete už dnes večer na Jojke.

