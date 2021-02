Prasklo tajomstvo zosnulého Štaidla (†75): Ďalšia mladučká milenka... Spával s neplnoletou dcérou známeho speváka!

Štaidl bol v českom šoubiznise okrem svojho talentu známy aj tým, že bol veľkými milovníkom krásnych žien. Jedným z jeho najznámejších vzťahov je ten so zosnulou Ivetou Bartošovou (†48). Počas v života však jeho náručou prešlo mnoho ďalších dám, ktoré sú súčasťou česko-slovenského šoubiznisu. Veľa z nich zverejnila práve Bartošová vo svojej knihe Neměla jsem se narodit.

Ladislav Štaidl predošlé nasledujúce

Tam uviedla napríklad aj to, že Štaidl mal v dávnej minulosti románik i s Darou Rolins. A to údajne v čase, keď naša spevácka diva dokonca ešte nebola ani plnoletá. „Veľký milostný príbeh som prežil s Darinkou Rolincovou v čase, keď som sa prestal deliť o posteľ so svojou ženou. Najskôr ma to dievčatko uhranulo obrovskou dávkou muzikálnosti, neskôr tiež nečakanou sexualitou,” tvrdil kedysi aj sám Štaidl.

Dara však tieto jeho slová popierala a hovorila, že pikantné vyjadrenia sú pomstou kvôli tomu, že s ním prestala spolupracovať. A o to isté vraj išlo Bartošovej - s tým rozdielom, že tá sa jej vraj chcela mstiť za urážlivé slová na adresu jej speváckej kariéry, ktorými sa Dara Ivety mimoriadne dotkla.

Štaidl mal románik s mladučkou dcérou speváka Milana Drobného Zdroj: Facebook M.D.

Aktuálne sa ale prevalilo ďalšie jeho tajomstvo. Štaidl si mal užívať Michaelou Drobnou, dcérou speváka Milana Drobného. A toto tajomstvo sa opäť dostalo na verejnosť vďaka knihe. „Láďa bol nesmierne šarmantný, charizmatický a inteligentný chlap. Každopádne jeden z najdôležitejších v mojom živote,” prezradila sama Michaela v novej knihe Tretí kráľ Ladislav Štaidl.

Iskra vraj medzi nimi preskočila v čase, keď mala Drobná okolo 16 rokov. „Myslím, že sme se tam dohadovali, že sa prídem pozrieť na koncert, dal mi svoje číslo a ja som mu po nejakom čase zavolala. A začali sme sa stretávať. Bol z toho vzťah, ktorý trval dvanásť rokov,” opísala Michaela.