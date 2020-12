Takto sa dali dokopy slovenský hudobník a herečka: Upútala ho zozadu!

BRATISLAVA - Ona bola známa z markizáckej Ordinácie v ružovej záhrade, on robil hudobný sprievod v rôznych veľkých šou... Gitarista Michal Bugala prezradil, ako sa dal dokopy so svojou manželkou Luciou Bugalovou, predtým Molnárovou.

Lucia a Michal sa brali koncom leta 2013 a dnes majú spolu dve deti. Manželia boli pozvaní na nakrúcanie relácie Milujem Slovensko, kde moderátor Martin Nikodým vyzvedal, ako sa vlastne dali dokopy.

Zdroj: RTVS

Slova sa ujal Michal, ktorý si svoju budúcu ženu všimol na hudobnej súťaži. „Vizuálnym kontaktom to bolo, samozrejme, ale nebolo to, ako sme teraz, zoči-voči, ale bolo to zoči – ako sa to povie, keď potenciálny partner je otočený chrbtom?” začal svoje rozprávanie hudobník, ktorý si proste svoju partnerku vyhliadol zozadu.

„Nevidel som jej do tváre, ale veľmi ma ohúril ten jej účes. A čakali tam tí súťažiaci, bolo tam prítmie a jediné, čo tam svietilo, bola tá blond hriva. Zapichol som tam nejakým spôsobom zrak a snažil som sa ju nejakým spôsobom upútať,” prezradil.

Zdroj: RTVS

Našťastie ho potom blondínka zaujala aj spredu. „Potom sa otočila a myslím, že to fungovalo, o rok sme sa zobrali,” vyhlásil na záver.

Viac príbehov aj zo života ďalších hostí, ktorými sú Natália Germániová, Martin Valihora, Svetlana Rymarenko a Martin Madej, sa dozviete už dnes večer na RTVS.

Zdroj: RTVS