Radosť, vďačnosť, lásku a samú seba vložila Sima Martausová do vianočnej skladby, ktorú nahrala so symfonickým orchestrom a dievčenským speváckym zborom. Pieseň Tancujú zvony sa objaví aj na jej novom albume, ktorý stihne vydať ešte do Vianoc.