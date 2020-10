Pohreb legendárneho Limonádového Joea (†95): Posledné stretnutie s českým hercom… Zo slov jeho kamaráta mrazí!

Vo veku 95 rokov zomrel Karel Fiala, predstaviteľ Limonádového Joea

Správa o smrti legendárneho českého herca Karla Fialu sa na verejnosť dostala v sobotu večer. Pre Český rozhlas informáciu potvrdil Blahoslav Mikolášek z liečebne pre dlhodobo chorých v pražskej mestskej štvrti Vršovice, kde herec prežil posledné roky svojho života.

Karel Fiala, ako si ho pamätáme z filmu Limonádový Joe. Zdroj: Filmové studio Barrandov

Dnes popoludní sa v krematóriu v pražských Strašniciach konal pohreb Limonádového Joea. Ten však neprebiehal tak, ako by si či už on, alebo jeho blízki želali. Kvôli pandémii a nariadeniam vlády sa totiž s českou legendou mohlo prísť rozlúčiť len 30 jeho najbližších milovaných.

Okrem synov, vnúčat či manželky Věry Vlkovej na poslednej rozlúčke nechýbal ani herec a dabér Ladislav Županič. Ten bol Fialov dlhoročný kamarát. „Keď sa s niekým poznáte 51 rokov, je jasné, že prídu aj nejaké roztržky. A naše hádky boli veľké, obaja sme tvrdohlaví. Ale vždy sme si nakoniec zavolali a povedali si, že sa máme radi. Ja som ho mal veľmi a viem, že on mňa tiež,“ zaznelo v sále.

Ladislav Županič sa prihovoril tridsiatke smútiacich. Zdroj: Profimedia

Herec si zaspomínal aj na posledné stretnutie s Karlom. Bolo to 3. augusta, na jeho narodeniny. V tom čase už Fiala nevidel. No a vtedy Ladislavovi povedal niečo, z čoho dodnes mrazí. „Rozprávali sme sa, ale potom už bol unavený, tak som ho objal, pobozkali sme sa na tvár a povedal som, že zas prídem. Ale on zavrtel hlavou, že nie, že už tu nechce byť. Keď som si spomenul na toho veľkého chlapa, ktorým býval, celkom som to chápal,“ dodal dabér, ktorý si na počesť kamaráta dnes večer nedá „limonádu“, ale whiskey. Nech odpočíva v pokoji!