Zlé správy o kráľovnej Alžbete: V izolácii má byť do konca života!

WINDSOR - Kráľovná Alžbeta II. je už dva mesiace pre koronavírus zavretá v prísnej izolácii na hrade Windsor, stýkať sa nemôže ani s niektorými svojimi najbližšími. Podľa najnovších informácií od životopisca panovníčky to aktuálne vyzerá tak, že v odlúčení od svojej rodiny i kráľovských povinností bude musieť zostať už do konca svojho života.

Andrew Morton hovorí, že kráľovná sa už zrejme k svojmu bežnému životu a plneniu povinností nikdy nevráti, jedinou záchranou by mohla byť účinná vakcína proti koronavírusu. „Je to nesmierne smutné, ale nevidím ako reálne, že by sa kráľovná vrátila k svojej obvyklej práci. Covid-19 len tak neodíde a bude s nami mesiace, ak nie roky. Pre kráľovnú by bolo príliš riskantné znova sa stýkať s ľuďmi,” uviedol jej životopisec pre denník The Sun.

Životopisec kráľovnej Alžbety II. tvrdí, že panovníčka sa už k svojmu bežnému životu nevráti. Zdroj: SITA/Buckingham Palace via AP

Táto situácia vraj veľmi mrzí aj samotnú kráľovnú, keďže sa s verejnosťou stretávala mimoriadne rada. „Predsa nemôže vykonávať investície, stretávať sa s veľvyslancami, prechádzať sa a navštevovať rôzne miesta bez toho aby sa stretávala s ľuďmi v bezprostrednej blízkosti,” vyjadril sa Morton o panovníčke, ktorá teraz so svojím ľudom komunikuje aspoň prostredníctvom videonahrávok.