Kucherenko priznala smutné rodinné tajomstvo: Rozviesť s manželom sa NECHCELA!

Prvýkrát sa o rozvode Silvie Kucherenko a jej manžela Sergeja hovorilo na jeseň 2018. Hoci sa zdalo, že blondínka pri svojom manželovi, ktorý bol odsúdený na 11-ročný trest odňatia slobody, verne stojí a podporuje ho, pred dvomi rokmi v októbri mali podpísať rozvodové papiere.

A o osem mesiacov neskôr bola dvojica už rozvedená. Pojednávanie sa konalo v júni minulého roka, zúčastnil sa ho aj Sergej, ktorého na súd priviedli priamo spoza múrov väzenia a konanie prebehlo skutočne rýchlo. Dvojica si rozsudov vypočula približne po hodine.

Bleskový ROZVOD Silvie Kucherenko a jej manžela: Vybavili ich za hodinu!

Teraz však plavovláska hovorí, že rozvádzať sa nechcela. So smutným rodinným tajomstvom sa priznala na sociálnej sieti Instagram - práve dnes má totiž dvojica 12. výročie svadby a ako Silvia tvrdí, keby nebolo vyššej moci, vydatá je dodnes.

„Family first forever . Presne dnes je 12 rokov, čo som sa vydávala... Ten čas ale letí... Nebyť vyššej ‚ex‘ moci v tejto krajine, vydatá som dodnes...“ napísala k fotkám zo svadby Kucherenko. Tú sme v tejto súvislosti aj oslovili, nech nám prezradí, ako tieto svoje slová myslela - bol nejaký dôvod, prečo sa musela rozvádzať?

„To patrilo k tomu, že Sergej by nebol tam, kde je. A logicky by sme sa nerozviedli, keby bol na slobode. A už som sa vyjadrovala xy-krát, že to je celé nespravodlivé v prípade Sergeja,“ povedala pre Topky.sk Kucherenko.