Pohreb českej hviezdy (†77): Kamaráti odmietli hovoriť nad rakvou a potom... Obradná sieň uzatvorená kvôli koronavírusu!

Napriek tomu, že sa pohreb začal až o 14. hodine, smútoční hostia sa začali schádzať už po jednej hodine popoludní. S umelcom sa prišli rozlúčiť mnohí jeho dlhoroční priatelia, medzi nimi napríklad muzikant Karel Vágner či Josef Fousek. Obaja však nad rakvou odmietli prehovoriť. Dôvod bol jednoduchý - boli príliš zdrvení a nezvládli by to.

Šokujúca smrť českého hudobníka (†77): Zomrel len pár dní po operácii... Dvere na byte musela vykopnúť polícia!

„Ja si pamätám prvú pesničku, ktorú sme spolu s Honzom skúšali, Jupí čerte, jupí čerte, běž ode mě dál. Naposledy sme natočili CD My jsme kluci očkovaný Olšanem a to bolo k našim 65. narodeninám. Ja dnes ani nie som smutný, pretože my sme sa spolu toľko nasmiali a myslím, že by na ten dnešok nakreslil vtip,“ zaspomínal si Vágner, ktorý už vopred oznámil, že na obrade neprehovorí. Rovnako tak Fousek.

Zomrel skladateľ a spevák Vyčítal, spoluzakladateľ skupiny Greenhorns

Pohreb ukončila pesnička Hallellujah od Leonarda Cohena a zaznel dlhý a hlasný potlesk. A potom Veľkú obradnú sieň Strašnického krematória uzavreli kvôli hrozbe koronavírusu - až do odvolania. Ministerstvo zdravotníctva totiž vydalo zákaz akcií, na ktorých sa zúčastní viac ako 100 osôb.

„V súvislosti s mimoriadnym opatrením, vydaným Ministerstvom zdravotníctva, upozorňujeme objednávateľov pohrebov, že do odvolania je maximálny predpokladaný počet účastníkov pietnych a smútočných obradov obmedzený na 100 osôb,“ uviedla pre Blesk hovorkyňa Pražskej správy cintorínov Oldřiška Dvořáčková. Pohreby sa teda budú konať aj naďalej, no počet smútiacich musí byť do 100 osôb.