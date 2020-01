Slovenský futbalista zdúchol z Plesu v opere: Svoju krásku nechal v divadle a on? Musel riešiť TOTO?!

Ján Ďurica a Diana Kačurová

Zdroj: Vlado Benko Jr.

BRATISLAVA - Ples v opere 2020 je už za nami, no stále sa objavujú nové a nové pikošky. Medzi osobnosti, ktoré svojou účasťou spôsobili väčší či menší rozruch, jednoznačne patrí aj futbalista Ján Ďurica (38). Ako sme už spomínali, namiesto matky svojej dcéry - Magdalény Šebestovej (36) si priviedol do spoločnosti jej mladší model. Dianu Kačurovú, účastníčku Miss Universe 2013. A to nie je všetko!