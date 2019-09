Diváci Farmy volajú po návrate Kvetky: TAKTO reaguje Evelyn!

Evelyn sa podarilo obhájiť moderátorský post z minulého roku a tak ju môžeme vidieť aj v jedenástej sérii reality šou Farma. Napriek tomu, že v Markíze sa osvedčila, u skalných divákov Farmy nepochodila. Tí sa totiž nevedia preniesť cez fakt, že sa im z obrazoviek už viac neprihovára ostrieľaná Kveta Horváthová. Tí obe moderátorky porovnávajú a mnohí si nedávajú servítku pred ústa.

Evelyn sme sa teda opýtali, ako to vidí ona. „Ja som úplne iná a ani by som sa s ňou nechcela porovnávať, lebo sme dve iné osoby. Jediné, s čím sa môžem porovnávať, je to, aká som bola včera, predvčerom, minulý rok. To mi príde najlogickejšie,“ stojí nad vecou mladá moderátorka, ktorá sa snaží zo dňa na deň zlepšovať vo všetkom, čo robí. Viac už prezradila vo videorozhovore vyššie.

Okrem práce na svojom prejave popracovala Evelyn aj na svojom zovňajšku a v poslednej dobe zhodila ešte viac kíl. Za všetkým je pevná vôľa a zmena životného štýlu, ktorú blondínka podstúpila. Ako to docielila, o tom už v nasledujúcom rozhovore.