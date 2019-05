BRATISLAVA - Obľúbená slovenská kapela IMT Smile na svojom minuloročnom albume Budeme to stále my ponúkla aj podmanivú spoluprácu so známou herečkou a šansónovou speváčkou Szidi Tobias. Pieseň Podaj mi ruku teraz posielajú do rádií a predstavujú širokej verejnosti v podobe lyric videa.