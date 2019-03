Majk Spirit sa pýši novou frajerkou: Je ňou známa sexica z PORNA?!

Majk Spirit si začiatkom roka doprial dovolenku v Thajsku. Nebol však na nej sám. Spoločnosť mu robila záhadná žena. Raper si dal pozor, aby z krásky neukázal veľa, no k fotografii veľavravne dopísal: „Dobrá lojálna žena je to najlepšie, čo môže chlapa v živote stretnúť... keď ju nájdeš, drž si ju..." Keďze Spirit jej totožnosť neodhalil, u svojich fanúšikov vzbudil záberom zvedavosť. Tí hneď začali hádať, o koho by mohlo ísť.

Zdroj: Instargam M.S.

V tipoch sa objavilo aj meno Michaely Ngo. Modelka s ázijskými koreňmi bola v rovnakom čase taktiež v Thajsku, ba dokonca jej plavky sú nápadne podobné plavkám Spiritovej lásky. Raper však na komenty a otázky k záberom neodpovedal.

Michaela nie je v šoubiznise nováčikom. Pred pár rokmi randila s hercom a režisérom Michalom Nemtudom. Ich vzťah sa však rozpadol po tom, ako sa Michaela zaplietla do škandálu s pornokastingom na bielom gauči. Brunetka síce tvrdila, že o natáčaní netušila a bola doň zatiahnutá podvodom, no lásku s hercom sa jej zachrániť nepodarilo.

Či je na záberoch Majka Spirita skutočne Michaela, to už musí potvrdiť sám raper. Snáď jej identitu časom odhalí.