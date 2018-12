Legendárny Miro Žbirka sa teší na chvíle s rodinou: Smelé plány a... Už nikdy viac!

„Robím to, čo všetci ostatní. V posledných rokoch sa mi darí si to zorganizovať tak, aby sme boli počas sviatkov doma, čo sa mi v minulosti nie vždy podarilo. Dnes ma už nikto nenahovorí na to, aby som počas vianočných sviatkov hral. A ani medzi sviatkami či na Silvestra. Tento čas patrí rodine a tak to je u nás aj tento rok. Už niekoľko mesiacov som sa na to tešil,” uviedol známy umelec.

„Samozrejme, že nás baví cestovať, hrať a koncertovať, ale potom si zas veľmi radi užijeme to, že vypneme, je to iba o Vianociach a vychutnávame si, že sme doma…Teraz sme mali taký rušný rok, že nám aj s Katkou dobre padne minimálne na dva týždne sa vzdialiť zo šoubiznisu. Pre nás je najvzácnejšie byť cez sviatky doma s rodinou,” poznamenal.

Po Vianociach spevák plánuje i cestu do Londýna. „Pôjdeme pozrieť strýka Davea, dáme si s ním pivo v jeho obľúbenom pube a stretneme sa na večeri s autorkou obalu Double Albumu, českou výtvarníčkou Mílou Fürstovou, ktorá tam žije. Na Silvestra už radšej budeme doma, lebo v Londýne je na konci roka vždy veľmi rušno…Všetko tam hlasno búcha a aj keď je to zážitok, rád sa tomu vyhnem,” uzavrel Žbirka, ktorý sa popri oddychu začína už pripravovať aj na dva veľké budúcoročné koncerty, na ktorých predstaví čerstvú štúdiovku a oslávi spolu s fanúšikmi 40 rokov na hudobnej scéne.