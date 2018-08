Spoločná dovolenka Mareka Fašianga s priateľkou: Intímna FOTO prezrádza všetko!

Fotku z dovolenky so svojou láskou zavesil na sociálnu sieť ako prvý Marek. A hoci jej nebolo vidieť do tváre, mladú krásku označil, a tak bolo každému hneď jasné, kto mu robí spoločnosť. Slovenský fešáčisko si užíva slnečné lúče Sardínie s o trinásť rokov mladšou partnerkou. No nielen on sa pochválil.

Marek Fašiang sa ako prvý pochválil spoločnou fotku. Zdroj: Instagram M.F.

Na instagramový profil krásnej brunetky pribudol záber z ich súkromia. Z fotky je jasne vidieť, že si spoločné chvíle užívajú naplno a nič im k šťastiu nechýba. Žijú pre danú chvíľu a daný moment. Veľavravný je aj komentár samotnej Terezy, ktorá na vyjadrenie svojich pocitov citovala slová piesne Bosorka od Elánu: „Ani sme sa nehľadali, a predsa sme sa našli“. Z komentárov pod fotografiou je zrejmé, že ľudia im šťastie a lásku prajú.

Tereza Bizíková pridala zaľúbenú fotku z dovolenky so svojím partnerom Marekom Fašiangom. Zdroj: Instagram T.B. ​