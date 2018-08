A je to vonku! Známi slovenskí herci chystajú svadbu... Poznáme detaily!

BRATISLAVA - Už onedlho si povedia svoje áno! Hoci vzťah Kristíny Greppelovej (33) a Tomáša Palondera (38) počas minulého roka prešiel jemne turbulentným obdobím, lásku medzi dvojicou to neoslabilo. Práve naopak. Herci krízu nadobro zažehnali a už čoskoro si povedia áno. Toto sú prvé detaily ich veľkého dňa!

Sympatický párik, ktorý sa vo februári zasnúbil, sme stretli na párty televízie Joj. Už nejaký čas sa šušká, že termín sobáša je oficiálne stanovený, a tak nás zaujímalo, aká je skutočnosť. „Áno. Vzniklo to spontánne, my sme s Kristínkou už veľmi dlho, máme sa radi, ľúbime sa. Prišlo takéto spontánne rozhodnutie,“ potvrdil nám naše informácie Tomáš.

A ako sa ukázalo, spontánne rozhodnutie ohľadom dátumu bolo spontánne úplne doslova. „Prišlo to v dopravnej zápche na Bajkalskej. Sme sa nudili. Ono sa to niekedy nezdá, ale tým, že máme také návaly pracovných povinností, niekedy nestíhame prebrať úplne všetky témy. A toto bola taká vtipná situácia, boli sme v zápche, tak som si povedal, že to využijem na niečo konštruktívne, na niečo dobré,“ rozhovoril nám Tomáš, ktorý sa už onedlho stane pyšným manželom krásnej herečky.

Tomáš a Kristína žiaria spokojnosťou. Už čoskoro sa z nich stanú novomanželia. Zdroj: TV JOJ

„Tak sme sa začali rozprávať o veciach, ktoré sme nedoriešili a zrazu sme si uvedomili, že aha, jedna z tém, ktoré sme nedoriešili, je vlastne naša svadba. Tak na tej Bajkalskej sme si začali hovoriť, že by to mohol byť tento a tento dátum a tak ďalej,“ pobavila nás dvojica opisom snáď najnezvyčajnejšieho plánovania svadby.

Ak vás zaujíma, kde sa bude veselica odohrávať, koľko bude na svadbe prítomných hostí, či ako bude vyzerať torta, nenechajte si ujsť náš videorozhovor. Nájdete ho vyššie v článku.