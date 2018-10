Nový život rozvedenej Beňovej: V takomto obtiahnutom overale si dáva do tela!

Stará sa o seba! Europoslankyňa Monika Beňová je žena, ktorá sa o svoj zovňajšok neustále stará. Hoci aj doteraz vedela okúzliť vzhľadom, po rozvode akoby nabrala druhý dych a politička vyzerá lepšie ako kedykoľvek predtým.

Na svojej postave totiž začala makať ešte viac. Nechala sa navliecť do obtiahnutého overalu, v ktorom podstupuje intenzívny svalový tréning celého tela s Vision Body, ktorý tvaruje a spevňuje postavu. Za krátkych 20 minút v špeciálnom oblečení si postavu vyformuje rýchlejšie, odstráni bolesti chrbta a zbaví sa celulitídy. Za menej cvičenia je vidieť viac okamžitých výsledkov, čo vyhovuje aj Beňovej.

„Je to jedno z najlepších cvičení, lebo pre mňa ako aktívnu ženu to znamená, že mám ušetrený čas, ktorý by som normálne hodinu musela tráviť vo fitku a navyše je to veľmi efektívne, to môžem povedať z vlastnej skúsenosti a určite to odporúčam aj ženám v mojom veku, určite. Vôbec sa toho nemusia báť. Akože prvé dva razy budete mať svalovicu, ale ako hovoril môj bývalý tréner, kto nemá svalovicu, tak to necvičí poriadne, takže tá svalovica je úplne v poriadku. Dá sa vyriešiť tým, že si dáte zvýšenú dávku magnézia a inak to funguje fakt fantasticky,“ odvetila politička, ktorá už na sebe vidí aj prvé výsledky a je o niekoľko centimetrov štíhlejšia.

„Je to vidieť. No nejde tak ani o váhu, lebo ja sa nevážim, ale ja meriam tú telesnú schránku podľa oblečenia a musím povedať, že tie výsledky sú reálne, keď to robíte poctivo 2 – 3 krát za týždeň, tak do 2 – 3 týždňov to cítite," dodala spokojne brunetka.