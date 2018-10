Nové fakty o smrti najobľúbenejšej detskej hviezdy Tomáša Holého (†21): Prehovoril kamarát z auta smrti!

Tomáš Holý patril bezpochyby k najobľúbenejším detským hviezdam. Preslávil sa československými filmami Ako vytrhnúť veľrybe stoličku, Ako dostať otecka do polepšovne či Pod jazvečou skalou. Jeho život však nečakane vyhasol 8. marca 1990 pri dopravnej nehode medzi obcami Polevsko a Kytlice, kde nezvládol zákrutu a narazil do stromu.

Po 27 rokoch sa však rozhodol prezradiť jeho kamarát Mirek Schlaichert, ktorý s ním sedel v aute smrti, čo sa v osudný deň presne stalo. Deň po meninách vyrazil Tomáš na predĺžený víkend na chalupu do severných Čiech, odkiaľ sa ale už nevrátil. Za všetko mohol ťažký magnetofón! „Ochotne išiel z krčmy na chalupu pešo pre ten obrovský magnetofón, naložil ho do kamarátovho auta a priviezol ho do krčmy. Ale kľúče mu nevrátil. A ďalej sedel s ostatnými v krčme,“ píše Ota Kars vo svojej knihe Volám sa Tomáš.

Hovorilo sa o tom, že Holý odišiel opitý pre peniaze, ale všetko bolo podľa výpovedí jeho kamarátov inak. „Myslím, že na záchode mi Tomáš navrhol, že sa povozíme Kordačovým autom. Obaja sme niečo vypili, určite niekoľko pív. Či aj panáky, to neviem. Neboli sme opití tak, že by sme sa motali alebo padali. Mali sme samozrejme pocit, že sme v pohode, ale dobrý nápad to nebol,“ zaspomínal si pre český blesk.cz Schlaichert s tým, že keby odmietol, Tomáš by sám určite nešiel. A tak išli z Polevska smerom ku Kytlici, čo je vzdialenosť asi 5 km.

„Ďalej to už mám trochu zahmlené. Viem, že sme tam zastavili, vyčúrali sa a otočili sme sa naspäť. Asi nám došlo, že je to blbosť. Vracali sme sa späť, vôbec sme to tam nepoznali. Práve nad krčmou hore je taká ťahajúca sa zákruta. A tam sme vyleteli von,“ opísal tragickú nehodu hercov kamarát.

„Asi sme išli rýchlo. Potom sme zrejme narazili do stromu a vleteli do priekopy, kde sa auto zapichlo. To ale viem až z neskoršej rekonštrukcie. Ja si z toho veľmi nepamätám. Keď som sa ale prebral, vyhrabal som sa z auta, a potom sa snažil dostať von Tomáša. To mi vôbec nešlo, bol tam zakliesnený nohami, nijako nereagoval a ja som ho jednoducho nedokázal dostať von,“ vyrozprával desivý zážitok Schlaichert a dodal, že v šoku bežal po pomoc. Žiaľ, Holému sa už život zachrániť nepodarilo.