Kúpili si last minute do Chorvátska, trpko to oľutovali: Manželia z Košíc zúria, čo na to cestovka?

KOŠICE - Manželia z Košíc si na poslednú chvíľu kúpili zájazd do Chorvátska, ktorý mal byť ich svadobnou cestou. Chceli si dopriať trošku "luxusu", a tak si zaplatili nadštandardnú izbu. Bohužiaľ, nie raz sa stáva, že realita nenaplní očakávania hostí. To, čo si zajednali, podľa vlastných slov nedostali. Ako to vidí cestovka?

Barbora s manželom si v júni kúpili last minute zájazd do chorvátskeho Trogiru. Išlo o týždňový pobyt v hoteli Medena za približne 700 eur. Keďže to mala byť ich svadobná cesta a Barbora bola navyše tehotná, manželia sa rozhodli, že si priplatia 42 eur za nadštandard a objednali si izbu superior, ktorá im mala zaručovať dostatočné pohodlie. Pre istotu jej dostupnosť skontrolovali aj na stránke hotela a všetko sedelo. Po príchode do hotela však nastalo veľké sklamanie. Hostia boli totiž ubytovaní v štandardnej izbe s výhľadom na more, ktorú si neobjednali. Sťažovali sa preto na recepcii aj svojmu delegátovi, pričom si všimli, že podobný problém riešili aj iní hostia zo Slovenska. Po troch dňoch ich presťahovali do izby rovnakej kategórie. "Bola však ešte v horšom stave, než tá predošlá. Tak sme spísali oficiálnu reklamáciu," hovorí Barbora.

Zdroj: Facebook/Hotel Medena

Problém je v tom, že hotel ponúka viaceré druhy izbieb pod názvom "superior". Môže ísť o "superior premium", "superior french balcony" či "superior sea side". Naši hostia boli v tom, že si objednali "superior premium", dostali však izbu "standard sea view", ktorá im neposkytovala žiadny nadštandard tak, ako bolo dohodnuté s cestovnou kanceláriou.

Zdroj: Facebook/Hotel Medena

Zástupcovia Koala Tours sa podľa slov sťažovateľov najprv k ich reklamácii postavili kladne. "Ešte počas pobytu sme s nimi telefonovali a nad všetkým vyjadrili ľútosť. Vraj sa musela stať niekde chyba. Povedali, že nám môžu pobyt vyreklamovať a možno dostaneme aj nejaké odškodnenie," vraví Barbora. No začiatkom júla manželia obdržali oficiálne vyjadrenie, ktoré sa už nieslo v úplne inom duchu. "V bloku A na vyššom poschodí hotela, kde ste boli ubytovaní aj vy, ponúkame iba izby superior s výhľadom na more, čo znamená, že vám bola poskytnutá izba, ako ste si zaplatili. Z našej strany neprišlo k porušeniu zmluvných podmienok," znie vyjadrenie CK Koala Tours.

Zdroj: Tip čitateľa

V skratke povedané, manželia chceli izbu superior, dostali štandard s výhľadom na more, čiže nie to, za čo si zaplatili. Cestovka naopak tvrdí, že v konečnom dôsledku obišli ešte lepšie, pretože namiesto superior bez výhľadu na more dostali superior s výhľadom.

Na záver preto len malá rada - ešte pred kúpou zájazdu si overte, za čo všetko platíte, a to nielen v cestovnej kancelárii, ale aj na stránke daného ubytovacieho zariadenia. V kúpnej zmluve by mala byť jasne zadefinovaná kategória izby, ktorú si objednávate. Skúsenosti ale hovoria, že ani to vám, bohužiaľ, nemusí vždy pomôcť.