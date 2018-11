ROZHOVOR s Viliamom Novotným, kandidátom na post primátora Košíc

KOŠICE - Kandidátom na post košického primátora v nadchádzajúcich komunálnych voľbách je aj 45-ročný lekár a predseda strany Šanca Viliam Novotný. Kandiduje za stranu Šanca s podporou hnutia Sme rodina a Demokratickej strany. Svoj program prezentuje so zameraním na Košice v podobe moderného a otvoreného mesta.

Svoju kandidatúru ste ohlásil už v apríli. Čo Vás viedlo k tomu, že ste sa rozhodli uchádzať o post primátora Košíc?

S priateľmi a odborníkmi sme začiatkom roka založili občiansku iniciatívu Som Košičan, lebo sme neboli spokojní s tým, v akom stave je naše mesto. Začali sme pripravovať realizovateľné riešenia, aby sa Košičanom žilo v Košiciach lepšie. Mám skúsenosti a viem, že nestačí len chcieť a vedieť, treba mať aj odhodlanie veci realizovať, preto som sa rozhodol kandidovať.

Dnes mám podporu troch demokratických opozičných pravicových strán. Mám skúsenosti a realizovateľné riešenia a toto všetko ponúkam všetkým slušným Košičanom. Košice si už skúseného pravicového primátora zaslúžia.

Na čo kladiete dôraz pri svojom programe, čo hlavne by ste chceli zmeniť?

Mojimi programovými prioritami je lacnejšie a lepšie parkovanie a verejná doprava, rozšírenie a zlepšenie sociálnych služieb a zvýšenie bezpečnosti v meste. Mojou predstavou je moderné a transparentné mesto, ktoré on-line komunikuje so svojimi obyvateľmi, diskutuje s nimi prostredníctvom občianskeho parlamentu a zverejňuje všetky svoje zmluvy aj nad rámec zákona.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Dôraz okrem iného kladiete na sociálnu oblasť, čo konkrétne plánujete v tejto sfére?

Sociálne služby v Košiciach sú úplne poddimenzované, starý a chorý človek niekedy čaká aj dva-tri roky na umiestnenie v zariadení. Navrhujeme preto využiť časť sídla magistrátu mesta - Bieleho domu na vybudovanie nového domova pre seniorov.

Navrhujeme ďalej vybudovanie špecializovaného zariadenie pre seniorov v nevyužívaných priestoroch Leteckej vojenskej nemocnice a v spolupráci s mestskými časťami posilnenie terénnych sociálnych služieb, denných stacionárov a zariadení opatrovateľských služieb.

Ako vidíte spôsob rozluky mesta s parkovacou firmou EEI a ako ďalej riešiť problém so správou parkovania v budúcnosti?

Mesto potrebuje urýchlene vypovedať zmluvu s firmou EEI a prevziať parkovanie do vlastnej správy. Žalobu zo strany mesta považujem za nedostačujúce riešenie, pretože z pohľadu Košičanov neprináša žiaden úžitok. Platíme parkovanie EEI ďalej a kým súd rozhodne o žalobe, možno aj skončí zmluva s EEI, ktorá je platná do roku 2022.

Viem, že okresný súd v Bratislave rozhodol o tom, že mesto nesmie vypovedať zmluvu, no mesto sa predsa musí ďalej súdiť o to, aby zmluvu mohlo vypovedať. Moja priorita ako primátora bude čím skôr vypovedať zmluvu s EEI a pripraviť mesto, aby prevzalo parkovanie do svojich rúk. Potom navrhujeme lacnejšie a lepšie parkovanie v správe mesta.

To znamená, že Košičania, ktorí budú mať mestskú kartu alebo jej mobilnú aplikáciu v telefóne, budú platiť menej, takisto aj rezidenti s mestskou kartou alebo jej mobilnou aplikáciou budú platiť menej alebo vôbec nebudú platiť za rezidentské parkovanie v závislosti od lokality.

Zdroj: SITA

Ako vidíte ďalší vývoj v oblasti verejnej dopravy v meste, ste napríklad za zachovanie trolejbusov v MHD?

Chceme lepšiu a lacnejšiu verejnú dopravu. Pomôcť môžu samotní Košičania, ktorí by prostredníctvom mobilnej aplikácie v telefónoch mohli hodnotiť jednotlivé linky MHD - či prišli včas, či sú čisté, či sa bezpečne odviezli, či ich neobťažovali asociáli.

Na základe hodnotenia liniek cestujúcimi by sa odvíjalo aj hodnotenie vodičov. Verejná doprava by mala byť, rovnako ako parkovanie, pre držiteľov mestskej karty alebo jej mobilnej aplikácie lacnejšia, čiže Košičania s trvalým pobytom by platili menej ako návštevníci mesta.

Chceme ekologickú verejnú dopravu a k tomu patrí aj obnovenie trolejbusovej dopravy či zavedenie modernejších duálnych trolejbusov. To sú také, ktoré dokážu odísť z trate, kde je elektrické vedenie, chvíľu ísť na batérie a vrátiť sa na túto elektrifikovanú trať. Také by sme vedeli využiť veľmi elegantne napríklad v Ťahanovciach.

A keď už sme pri lepšej doprave, treba povedať, že v spolupráci so samosprávnym krajom potrebujeme ďalej budovať integrovaný dopravný systém. Bude treba tiež hľadať priestor na odstavné parkoviská na okraji mesta, aby návštevníci Košíc, keďže parkovanie budú mať v centre drahšie, radšej odstavili auto na odstavnom parkovisku a vozili sa kvalitnou MHD.

V programe máte aj podporu športu a výstavbu akvaparku. Akým spôsobom to chcete realizovať

Košice boli v roku 2016 Európskym mestom športu a výsledkom je, že šport je v Košiciach v troskách. V princípe ho treba nanovo vybudovať. Mojou veľkou investičnou prioritou je Košická futbalová aréna, na ktorú musíme nájsť dostatok finančných prostriedkov.

Druhou prioritou v oblasti športu je podpora mládežníckych športových klubov a akadémií. A treťou prioritou je výstavba akvaparku, ktorý by som rád realizoval veľmi jednoducho, to znamená spojením mestskej krytej plavárne a kúpaliska Červená hviezda.

Jedno prevádzkuje mestská časť Staré Mesto, druhé TEHO (Tepelné hospodárstvo), obe sú inštitúcie blízke mestu. Akvapark si nepredstavujem ako nejaký megalomanský projekt na zelenej lúke, ale reálne to, čo máme, využime a rozšírme.

Viliam Novotný a členovia inciatívy Som Košičan _ #somkosican

Zdroj: TASR – Milan Kapusta

V minulosti sa riešila otázka prílišného počtu mestských častí Košíc s tým, že je neekonomické financovať tak veľký aparát. Vy chcete posilniť mestské časti – prečo a v akých oblastiach?

Všetci primátori možno 20 rokov rozprávajú o tom, že treba zredukovať počet mestských častí a ani jeden neurobil nič. Čiže, môžem byť ďalší, ktorý bude sľubovať niečo, čo nedokáže zrealizovať, alebo budem realista. Ja som realista.

Zrušenie alebo redukcia mestských častí presahuje kompetencie primátora mesta, mestského zastupiteľstva. Ak teda nevieme zrušiť 22 mestských častí, tak ich využime v prospech občanov, pretože v situácii, v akej sú teraz, nedokážu riešiť každodenné problémy Košičanov. Dajme im viac kompetencií a peňazí, o to menej starostí bude mať mesto.

Činnosti, ako kosenie, starostlivosť o chodníky, miestne komunikácie, materské školy, detské ihriská, parkovacie miesta, výber dane za psa a všetko, čo súvisí s manažmentom psov, vedia mestské časti urobiť oveľa efektívnejšie ako mesto.

Problémom mesta je situácia na Luníku IX, devastácia bytoviek a vznik nelegálnych osád. Ako tento problém riešiť?

Nelegálne osady musia z Košíc zmiznúť, predstavujú totiž bezpečnostné aj hygienické riziko pre obyvateľov týchto osád, ale aj pre ich okolie. Navrhujem pravidelné kontroly štátnej a mestskej polície, pracovníkov úradu práce, sociálnych vecí a rodiny i regionálneho úradu verejného zdravotníctva so zameraním na otázku majetkových, sociálnych a hygienických pomerov v týchto osadách.

Čo sa týka Luníka IX, postupne ho bude treba zbúrať, pretože domy majú narušenú statiku a mnohé sa už aj zbúrali. Nahradzovať by sme ich mali, samozrejme, po získaní zdrojov z eurofondov a Štátneho fondu rozvoja bývania, nájomnými sociálnymi bytmi. Hovorím nájomnými, to znamená, že ľudia, ktorí v nich budú bývať, budú platiť nájomné a minimálne jeden člen rodiny musí pracovať.

Paralelne potrebujeme aj sociálny podnik miestnych služieb pre tých, ktorí sa nevedia inak zamestnať. Toto by malo byť riešením pre asociálov, bezdomovcov a povedzme aj pre obyvateľov nelegálnych osád. Takéto nájomné sociálne byty - ako štartovacie byty pre mladé rodiny môžeme budovať aj v iných lokalitách, ak na to budú finančné prostriedky.