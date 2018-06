Opozícia sa spája! Sulík a Beblavý spolu v prezidentských voľbách: Matovič zvažuje, či sa pridá

Ďalším politickým subjektom, ktorý Robertovi Mistríkovi vyhlásil oficiálnu podporu, sa stala najsilnejšia opozičná strana Sloboda a Solidarita. Predstavitelia strán spoločne oznámili, že ho budú plne podporovať v nadchádzajúcich prezidentských voľbách.

Predseda SaS Richard Sulík vyhlásil, že ich podpora pre Mistríka vychádza aj zo spoločnej skúsenosti pri zakladaní strany SaS v 2008. „Ak by som mal povedať 3 veci o ňom, tak bez váhania poviem: čestný, zásadový, rodinne založený. Chcem, aby bol prezidentom Robert Mistrík, pretože vtedy bude mať Slovensko prezidenta absolútne nezávislého, s pevne zoradenými prioritami a nepriestrelným financovaním kampane,“ vyhlásil Sulík.

O vedcovi sa vyjadril ako o človeku, ktorý „neobracia kabát“, o čom sa presvedčil pri veľmi blízkej spolupráci. „Je šťastím pre krajinu, ak sa o úrad prezidenta uchádza jeden z najlepších vedcov na Slovensku,” chválil ho Sulík.

Strana SaS Roberta Mistríka podporí verbálne aj finančne, na čom sa zhodla republiková rada. Priamu finančnú podporu však zákon neumožňuje, preto strana podľa Sulíka podporu prejaví financovaním „našich aktivít“. „Maximálna suma, ktorú umožňuje zákon, je 100-tisíc eur. Na stole je aj toto číslo,“ vyjadril sa ďalej Sulík.

Strana SaS sa teší, že stala „liahňou talentov“. Odpovedal tak šéf SaS na otázku novinára, ako vníma prítomnosť dvoch bývalých straníkov. Zároveň podpora strany podľa Sulíka nemôže kandidátovi „nijako uškodiť“.

„My nie sme Smer, ktorý takto zlikvidoval Vtáčnika,“ povedal Sulík. Predseda SaS kritizoval politikov, ktorý si z prezidentskej kampane robia „superstar“ a „predkolo parlamentných volieb“, čím voľbe najvyššieho predstaviteľa štátu „berú vážnosť“. Podporu strany vyjadrila aj podpredsedníčka SaS Jana Kiššová.

V mene strany Spolu vystúpil jej predseda Miroslav Beblavý, podľa ktorého Mistrík reprezentuje hodnoty ich politickej strany. „Robert Mistrík je charakterný, proeurópsky a je taktiež podstatné, má šancu vyhrať. Svoju kandidatúru v prezidentských voľbách neberie len ako predkolo parlamentných volieb, teda nejde mu o zviditeľňovanie sa seba alebo svojej strany,“ vyhlásil Beblavý. Kandidát podľa neho predstavuje „začiatok obnovy dôvery Slovakov v Slovenskú republiku“, ktorej úroveň dnes dosahuje „historické minimá“.

„Veríme, že ak Robert Mistrík vyhrá boj o prezidenta, tak bude nezávislým prezidentom voči všetkým politickým stranám a záujmovým skupinám,“ povedal Beblavý. „Potrebujeme zrekonštruovať štát aj v neľahkom prostredí medzinárodných vzťahov. Vláda to bude mať ťažké, podobne ako po roku 1998,“ dodal Beblavý.

Jozef Mihál zo Spolu vyzdvihol Mistríkovu účasť v odhalení kauzy rozkrádania eurofondov na ministerstve školstva. „Robo sa pred dvomi rokmi nebál upozorniť na to, čo sa deje a aj na to doplatil,“ pripomenul Mihál. Ocenil aj jeho spoluúčasť pri očistení slovenského olympijského reprezentanta Mateja Tótha od podozrení z dopingu. „Stál v pozadí vedeckého tímu, ktorí športovca úspešne očistili,“ povedal Mihál.

Mistrík sa stranám SaS a Spolu poďakoval za vyslovenú dôveru. „Veľmi si to vážim a úprimne ma teší, že sa k mojej snahe o slušné a spravodlivé Slovenska pridávajú ľudia naprieč politickým spektrom. Je to aj v súlade s mojou dlhodobou víziou spájať a nie rozdeľovať. Dnešným dňom vysielame do spoločnosti dôležitý signál, že sa začína rodiť zmena k lepšiemu Slovensku,“ povedal Mistrík. Podľa jeho slov podpora naprieč politickým spektrom svedčí o tom, že táto „zmena je reálna“.

Mistrík hovoril aj o možnej spolupráci so stranou OĽaNO Igora Matoviča, s ktorým vedie „otvorený rozhovor“. Zatiaľ sa však nedohodli. Kandidát tiež reagoval na otázky k proti nemu vedenej antikampani. V prípadne porušovania zákona vyvrátil vyhlásenia Martina Poliačika, na ktoré reagoval aj statusom na Facebooku. „Propagácia kandidáta nie je pred kampaňou zakázaná. Ja postupujem úplne v súlade so zákonom,“ uzavrel Mistrík.

Na margo podpory Richarda Marka z firmy ESET ubezpečil, že nejde o podporu celej jeho firmy, ale Marka ako súkromnej osoby. Ten mu prispeje sumou 50-tisíc eur, ako sa Mistrík vyjadril na včerajšej tlačovke. Na otázku, čo bude nasledovať, pokiaľ vo voľbách neuspeje, vedec vyhlásil: „Ak nebudem úspešný, moja politická kariéra končí. Nemienim sa zúčastniť straníckeho boja ani zakladať politickú stranu.“

K téme kandidatúry sa vyjadril aj Beblavý, nad ktorou „nikdy vážne neuvažoval“. „Nemám záujem si takýmto spôsobom budovať vlastnú kampaň a značku. Som výkonný typ, mojim cieľom vždy bolo meniť veci v exekutíve,“ dodal Beblavý.

Matovič sa rozhoduje

Opozičné hnutie OĽaNO rozhodne o postupe v prezidentských voľbách v najbližších dňoch. Uviedol šéf Obyčajných Igor Matovič. Reagoval tak na to, že o prípadnej podpore sa s OĽaNO rozprával prezidentský kandidát Robert Mistrík a kladné stanovisko Obyčajných sa pre Mistríka snaží získať aj predseda SaS Richard Sulík.

Matovičovci sa už opakovane vyjadrili, že na post prezidenta majú troch vážnych kandidátov, z ktorých vyberú jedného. Prezidentské voľby budú na jar 2019. Spomedzi parlamentných strán svojho kandidáta zatiaľ okrem OĽaNO nepredstavili ani Smer-SD a SNS.