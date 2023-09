Český spevák pil prvú ligu: Zomrel tesne pred svadbou!

Petr Novák (Zdroj: ČT)

Petr Novák sa narodil 6. septembra 1945. K hudbe ho viedol starý otec a neskôr sa jej venoval s kamarátmi z ulice. Strednú školu nedokončil a na DAMU ho nevzali. Nejaký čas pôsobil v kočovnom divadle, neskôr robil kulisára.

Jeho prvá kapela sa volala George and Beatovens a práve s ňou nahral svoj prvý hit Já budu chodit po špičkách, ktorý ovládol vtedajšiu hitparádu. Petr Novák sa stal slávnym a žiadaným spevákom. „Bol široko-ďaleko najlepší spevák. Mal široký rozsah, takže si mohol tie melódie napísať do výšky a s veľkými intervalovými skokmi. On to všetko zaspieval a jeho melodický talent bol úplne mimoriadny,” povedal pre Českú televíziu hudobný publicista Jiří Černý.

Novák so svojou skupinou hosťoval na koncertoch skupín Olympic či Flamengo. A v roku 1967 ich ďalší hit Náhrobní kámen získal Zlatého slávika v kategórii Pieseň.

Petr sa však nemienil podriadiť režimu a na Zlatej lýre v Bratislave venoval minútu ticha Jánovi Palachovi, tiež na jeho počesť nahral pieseň, kde v závere znie streľba. „Navyše som ešte tuším vyhlásil, že na rozdiel od pána Husáka si Jana Palacha vážim. No bolo toho viac, tak to ani nemohlo inak dopadnúť,“ povedal kedysi k postupnému úpadku svojej kariéry.

Petr Novák (Zdroj: ČT)

Popíjal už ale dávno predtým. „S alkoholom sa pasoval celý život a stálo to veľa práce udržať ho v „prevádzkovom“ stave na predstavenia,” povedal jeden z jeho spoluhráčov. „Petr pil prvú ligu,” vyhlásil zas bývalý člen Olympicu Jan Antonín Pacák.

Manželkou Petra Nováka bola známa herečka Eva Jakoubková. Vzali sa v roku 1984, ale po čase sa rozviedli, aby muzikant neprišiel o svoj druhý byt. Napriek rozvodu spolu stále žili až do jeho smrti. Dokonca ani obrúčku si nikdy nezložil z prsta. Druhú svadbu plánovali, no už ju nestihli zrealizovať.

Spevák zomrel pri poludňajšom spánku 19. augusta 1997. Keď ho žena ohlasovala na obed, nereagoval, a tak zavolala záchranku, Lekár už len konštatoval smrť.

Eva Jakoubková a Petr Novák (Zdroj: ČT)

Petr Novák (Zdroj: ČT)