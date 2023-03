Rodina českého speváka: Mama Slovenka, otec Američan... v 70-ke objavil 9 súrodencov!

Vladimír Mišík sa narodil 8. marca 1947. Narodil sa v Prahe, matka bola pôvodom Slovenka, zdravotná sestra Červeného kríža, otec americký dôstojník, ktorý sa vrátil do Spojených štátov. To mu však matka povedala oveľa neskôr. „Maminka mi hovorila, že ešte jeho rodičia posielali nejaké balíčky, ale prišli 50. roky, začalo to byť nejaké drsné, tak tú korešpondenciu zrušila a potom sa už nikto neozval. Viem len, že pochádza snáď odniekiaľ z Michiganu, ale nič viac,” povedal v roku 2009 v relácii 13. komnata.

Vyučil sa za stolára, popritom študoval spev na ľudovej škole umenia. Prvá amatérska skupina, ktorú založil ešte na učilišti, bola Uragán. Od roku 1964 sa venoval už iba hudbe. Začínal v pražskej skupine Komety, v ktorej sa zoznámil s Radimom Hladíkom, rok nato prešiel do skupiny Fontána, neskôr známej ako Matadors, medzitým ešte hral s orchestrom Karla Duby. Po vojenskej službe to bola skupina New Force, krátka zastávka u George & Beatovens Petra Nováka.

Galéria fotiek (4) Zdroj: ČT

V závere roka 1968 založili s gitaristom Radimom Hladíkom skupinu Blue Effect. Najväčším hitom bola pieseň Sluneční hrob z Mišíkovho autorského pera, po nahraní albumu Meditace odchádza do kapely Flamengo. S touto partiou nahral legendárny album Kuře v hodinkách. Skôr však, než album vyšiel, sa Flamengo rozišlo. Formace a Energit boli ďalšími skupinami na jeho muzikantskej dráhe. V roku 1974 si založil vlastnú skupinu Etc, s ktorou hrá s krátkymi prestávkami dodnes.

Vladimír Mišík, jeden z prvých českých rockerov, sa prvej vlastnej LP platne dočkal až v roku 1976 so skupinou Etc. Vo viacerých piesňach zhudobnili texty básnika Josefa Kainara. Tento rodák z Dobříša bol spoluzakladateľom Divadla Satiry a spolupracoval s viacerými skupinami. Hitom sa stala pieseň Stříhali dohola malého chlapečka, práve na text Josefa Kainara, ale aj ďalšie piesne Jednohubky, Cesta do detství, Proč ta růže uvadá, Já mám schůzku o půl páté, Lady vamp, Variace na renesanční téma, V hotelu Belveder je dnes tanec či Nejlepší ženská našich dnů.

Galéria fotiek (4) Zdroj: ČT

V roku 1982 mu bolo zakázané koncertovanie, zákaz trval do roku 1985. Po nežnej revolúcii bol v roku 1990 na dva roky zvolený do poslaneckej snemovne Českej národnej rady za Občianske fórum.

Vladimír Mišík je jednou z ústredných postáv českej rockovej hudby. Na svojom konte má viac ako desať albumov zo sólovej dráhy, v roku 2000 vyšla kompilácia Síň slávy, v roku 2004 štúdiový album Umlkly stroje. V septembri 2008 vyšlo CD a DVD Vladimír Mišík & Etc + Hosté Archa 6. 6. 2007, čo je záznam jeho koncertu a hostí z jubilejného koncertu k 60. narodeninám z pražského divadla Archa.

V decembri 2009 vyšla kompilácia Déja Vu (1976 - 1989), ktorá obsahuje prvé štyri albumy tohto známeho českého muzikanta a v októbri 2010 druhá štvorkompilácia s názvom Déja Vu 2 (1989 - 1996).

Po 40 rokoch od premiérového vydania vyšiel aj legendárny album Kuře v hodinkách skupiny Flamengo s Mišíkom za mikrofónom. Vo februári 2017 vydal pražský Supraphon vo výpravnej, jubilejnej reedícii na CD aj klasickej vinylovej LP jeho prvý sólový album z roku 1976. Platňa, ktorej sa všeobecne hovorí Stříhali dohola malého chlapečka, patrí medzi skvosty populárnej hudby. K jubileu prišiel do kín aj film o tomto rockerovi, celovečerný dokument Nechte zpívat Mišíka režisérky Jitky Němcovej.

Galéria fotiek (4) Zdroj: ČT

Až po dlhých rokoch bádateľka a scenáristka Petra Verzichová vypátrala, že Mišíkov otec John Gaughan mal v USA ďalších 9 detí. Dvaja z bratov potom prileteli v roku 2017 do Prahy, aby svojmu dovtedy nepoznanému súrodencovi popriali všetko najlepšie k jubileu.