Speváčka Dido má už po 50-tke: Aj po tých rokoch je nádherná!

Úspešná a talentovaná speváčka Dido, vlastným menom Florian Cloud de Bounevialle O'Malley Armstrong sa narodila 25. decembra 1971 v Londýne. Debutový album No Angel jej vyšiel v roku 1999, ale po celom svete ju o rok neskôr preslávil rapper Eminem.

Od hitu Stan sa jej kariéra uberala nahor priam závratným tempom. Úspech zaznamenali aj hity Thank You, Here With Me, Life For Rent, či White Flag.

VIDEO: Eminem ft. Dido - Stan.

Sympatická umelkyňa sa hudbe stále venuje. Posledný album jej vyšiel v roku 2019 a nesie názov Still on My Mind. Mala k nemu mať aj turné, avšak prekazila to pandémia.

Blondínka si svoje súkromie prísne stráži a vyhýba sa rôznym spoločenským podujatiam. Vydala sa v roku 2010 za spisovateľa menom Rohan Gavin, s ktorým má 11-ročného syna Stanleyho. V porovnaní s inými hviezdami nie je Dido na sociálnych sieťach príliš aktívna. Raz za čas však nejakú fotku zverejní a treba uznať, že aj po 50-tke vyzerá jednoducho skvele.