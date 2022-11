Hviezdny Bryan Adams roky skrýval TOTO tajomstvo: Milenecký pomer s Lady Dianou († 36)?!

Galéria fotiek (6) Bryan Adams

Zdroj: SITA

LONDÝN - Aj on ju miloval! Bryan Adams, ktorý sa preslávil napríklad hitmi Please Forgive Me, či Everything I Do, bol idolom mnohých žien po celom svete. On sám si svoje súkromie prísne stráži. Po rokoch však vyšlo najavo, že vzťah dnešného oslávenca s Lady Dianou nebol len kamarátsky.