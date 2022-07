Tento herec je HROZNÝ: Preboha! Fakt toto robí svojim fanúšikom?

Will Ferrell sa narodil 16. júla 1967 v Californii. Jeho matka pracovala ako učiteľka, otec bol hudobník. Rodičia sa rozviedli, keď mal osem rokov. Avšak v pomerne priateľskom duchu, a tak to Will spoločne s bratom nevnímali ako nejakú tragédiu. Keďže videl, že jeho otec musel veľa cestovať a nemal stabilný príjem, po uplatnení v šoubiznise vôbec netúžil.

Počas štúdia sa venoval viacerým športom. Spomenúť možno futbal a basketbal. V kolektíve bol Will mimoriadne obľúbený. A to aj vďaka tomu, že už vtedy vedel využiť svoj komediálny talent...

Postupne sa z Ferrella stal úspešný stand up komik, no a k herectvu to bolo už len na skok. Vidieť ste ho mohli napríklad v počinoch Noc v Roxbury, Zoolander, Elf, Starsky & Hutch, Stážisti, či Moja krásna čarodejnica. Aktuálne nakrúca aj pripravovaný film s názvom Barbie.

Galéria fotiek (8) Záber z filmu Noc v Roxbury

Zdroj: Paramount Pictures

V roku 2000 sa Ferrell po piatich rokoch randenia oženil so švédskou herečkou menom Vivieca Paulin. Spolu majú troch synov.

Ferrell je obľúbeným komikom a má množstvo priaznivcov. Avšak mnohí sú po osobnom stretnutí s ním v poriadnych rozpakoch. V roku 2007 ho vyhlásili za človeka, od ktorého je najhoršie si vypýtať autogram. Ľudí, ktorí ho oň požiadajú, si totiž doberá a ako keby sa vysmieval. „Vôbec nechápem, ako som sa na tento zoznam dostal. Podpisujem sa často. Ale danému človeku kladiem rôzne otázky - Ako veľmi chceš môj podpis? Si si istý? Vraj si môj fanúšik, tak to dokáž! Čo pre to urobíš? Musíš si to zaslúžiť,” priznal na margo toho známy herec. Čo poviete, stál by vám ten autogram za to?