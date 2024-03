SPOT Zmyselné nákupy aj v roku 2024. Ako potešiť seba a svoju peňaženku počas tejto jari?

Zábery z fotoprodukcie kampane pre obchodné centrá Nepi Rockcastle (Zdroj: Nepi Rockcastle)

Poďakujte sa sebe samým za to, ako zvládate všetky svoje povinnosti – a vyberte sa na Zmyselné nákupy. Obľúbená akcia prebieha aj tento rok, od 21. do 24. marca 2024 v piatich slovenských obchodných centrách. Na čo sa môžete tešiť?

Obchodné centrá Mlyny Nitra, Korzo Prievidza, Aupark Piešťany, Aupark Žilina a Aupark Košice budú štvrtý marcový víkend hostiť obľúbené Zmyselné nákupy. Počas nich budete môcť využiť rôzne zľavy a výhodné prekvapenia v prevádzkach spomenutých obchodných centier.

Nakupovanie bude aj tento rok prebiehať prostredníctvom praktickej mobilnej aplikácie SPOT, ktorú si v porovnaní s papierovými kupónmi doma len tak nezabudnete. Tak šup, bežte sa pripraviť na jarnú a letnú sezónu!

Herečka a speváčka Alžbeta „Zea“ Ferencová vás pozýva potešiť vaše zmysly

Tento rok sa stala tvárou jarných SPOT Zmyselných nákupov obľúbená slovenská herečka a speváčka Alžbeta „Zea“ Ferencová. Seriálová Iveta stelesňuje zmyselnosť na pohľad, ale aj počas rozhovoru. „Rada nakupujem premyslene, no za to, koľko na sebe v živote pracujem, sa tiež rada odmením. Práve SPOT Zmyselné nákupy môžu byť cestou, ako potešiť seba samú za zvládnuté náročné obdobie alebo si môžete urobiť radosť len tak – pretože si to zaslúžite,“ vysvetľuje a pokračuje: „Aj preto vidím zmysel v Zmyselných nákupoch.“

Desiatky tvárí Zmyselných nákupov

V aplikácii SPOT môžete od 21. do 24. marca využiť desiatky praktických a výhodných kupónov. Ide o príležitosť dokúpiť v obchodných centrách presne to, čo potrebujete.

Alebo spojte príjemné s užitočným! Na nákupy sa vyberte so sestrou, najlepšou kamoškou, či partiou kamarátok. Celý nákupný rituál začnite obedom a kávičkou. Následne sa spolu presuňte do obchodov, kde si pod kontrolným okom najlepších poradkýň vyberiete casual kúsky na denné nosenie a business do práce.

Idete do toho? Tak pripomíname, že Zmyselné nákupy prebiehajú od 21. do 24. marca 2024 v týchto obchodných centrách: Mlyny Nitra, Korzo Prievidza, Aupark Piešťany, Aupark Žilina a Aupark Košice. Jediné, čo k uplatneniu zliav potrebujete, je aplikácia SPOT. Stiahnite si ju rovno teraz – je dostupná pre Android aj iOS.

Viac informácií sa dozviete na webovej stránke vášho najbližšieho obchodného centra (Mlyny Nitra, Korzo Prievidza, Aupark Piešťany, Aupark Žilina, Aupark Košice).

